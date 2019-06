Roland-Garros : Johanna Konta défait aisément Sloane Stephens, Dabrowski battue en double

La Britannique Johanna Konta (no 26) est devenue mardi la première joueuse qualifiée pour les demi-finales de Roland-Garros. Pour ce faire, elle a défait de manière convaincante l'Américaine Sloane Stephens (no 7) en deux manches de 6-1 et 6-4.

Konta est la première Britannique depuis Jo Durie, en 1983, à franchir ce palier aux Internationaux de France. Aucune joueuse de son pays n’a atteint la finale depuis Sue Barker, championne en 1976.

Finaliste l’an dernier, Stephens a été impuissante contre Konta. Cette dernière a bataillé pour gagner le premier jeu de la rencontre, mais elle n’a plus été inquiétée par la suite.

La Britannique n’a jamais laissé Stephens prendre un élan au service, et elle a conclu la première manche en un peu plus d’une demi-heure.

Konta, en plus d’amorcer le deuxième acte avec un bris, a été carrément impitoyable au service. Elle n’a perdu qu’un point dans cette manche, dans le tout dernier jeu de surcroît, et c’était à cause d'une double faute.

La 26e raquette mondiale a en plus réussi six as dans la rencontre.

Konta affrontera dans le carré d’as la gagnante du match entre la Tchèque Marketa Vondrousova, 38e joueuse à la WTA, et la Croate Petra Martic, 31e.

Fin de parcours en double pour Dabrowski

La Canadienne Gabriella Dabrowski et la Chinoise Yifan Xu ont subi l’élimination en quarts de finale contre les Chinoises Saisai Zheng et Ying-Ying Duan.

Les 4es têtes de série se sont inclinées en trois manches de 2-6, 7-5 et 5-7.

Dabrowski demeure en lice dans le tournoi de double mixte. Son partenaire Mate Pavic et elle affronteront la Chinoise Zhang Shuai et l’Australien John Peers en quarts de finale mardi.