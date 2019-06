Omar Gonzalez s'amène à la rescousse du Toronto FC

Âgé de 30 ans, Gonzalez a disputé sept saisons avec le Galaxy de Los Angeles, de 2009 à 2015. Il s'est récemment aligné avec Pachuca et Club Atlas, au Mexique.

L'ex-recrue de l'année a été nommée défenseur par excellence de la Major League Soccer (MLS) en 2011.

Le Toronto FC a été en mesure de s'assurer les services de Gonzalez puisque l'équipe détenait le 1er rang dans l'ordre d'allocation de la MLS.

La ligue utilise le processus d'allocation lors de l'arrivée en MLS de certains types de joueurs aux coûts de transfert supérieurs à 500 000 $.

Le TFC a déjà accordé 23 buts à ses adversaires en 14 matchs et pointe au 17e échelon du circuit Garber en défense (1,64 but par match en moyenne). Les protégés de Greg Vanney ont donné deux buts ou plus à neuf reprises cette saison.

La formation ontarienne n'a pas gagné à ses cinq dernières confrontations (0-3-2). Elle tentera de mettre un terme à cette séquence vendredi à domicile contre le Sporting de Kansas City (3-5-6), détenteur de la 10e place dans l'Ouest.