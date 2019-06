L'Impact manque de main-d'œuvre pour affronter les Sounders

La défaite de 3-0 contre Orlando, samedi, a laissé des traces : le défenseur latéral Bacary Sagna a subi une entorse à la cheville, et il ne sera pas à la disposition de Garde. Nacho Piatti et Orji Okwonkwo sont tombés au combat il y a deux semaines, à Los Angeles. Les jeunes Clément Bayiha et Mathieu Choinière demeurent à l’écart.

Samuel Piette et Zachary Brault-Guillard sont partis à la Gold Cup avec le Canada. Jukka Raitala figure dans l’équipe de Finlande pour les deux prochains matchs de qualification pour l’Euro 2020. Daniel Lovitz est avec la sélection américaine.

L’Impact doit donc se débrouiller avec à peine 13 joueurs de champ à l’heure actuelle – et ce nombre comprend le milieu de terrain Amar Sejdic, rappelé du Fury d’Ottawa, mais qui doit passer des examens pour une blessure subie dans la victoire ottavienne de dimanche.

Rémi Garde, qui était à court d’options offensives sur son banc le week-end dernier, a cependant indiqué que l’ailier Harry Novillo faisait désormais « partie de ceux qui peuvent physiquement prétendre à jouer ce match ».

