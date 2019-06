Que valent les promesses de la jeunesse du Canadien?

La question a fait le tour des réseaux sociaux la semaine dernière et a suscité un certain enthousiasme auprès de la base de partisans, plutôt large, du Canadien de Montréal. Le Tricolore compte-t-il sur le meilleur bassin d'espoirs de la LNH?

La victoire des Huskies à la Coupe Memorial a permis à un autre projet du Canadien de s’illustrer pour clore cette année faste pour les espoirs tricolores. Joël Teasdale a été nommé joueur par excellence du tournoi pancanadien, devenant ainsi le dernier membre de l’organisation du CH à signer un exploit significatif dans une compétition d’envergure pendant la saison 2018-2019.

Ajoutez Teasdale à Nick Suzuki, joueur des séries dans la Ligue de l’Ontario (OHL), à Ryan Poehling, médaillé d’argent et joueur par excellence du mondial junior, à Cayden Primeau, gardien de l’année dans la NCAA, et à Alexander Romanov, défenseur par excellence du mondial junior.

Et l’on pourrait parler de Jesse Ylonen également, auteur de 27 points en 53 matchs dans la Ligue élite finlandaise et, surtout de ses 6 points en 7 rencontres avec l’équipe championne au Championnat du monde des moins de 20 ans. Ou encore d'Allan McShane, joueur de centre des Generals d’Oshawa qui a accumulé 69 points la saison dernière. Sans compter Josh Brook et Cale Fleury, déjà prêts pour les rangs professionnels dans la Ligue américaine (LAH).

Pour le Canadien, les raisons de s’enthousiasmer sont multiples. D'autant plus qu’après avoir traversé des années de vache maigre, le département de recrutement amateur et l’équipe attitrée au développement des joueurs ont tour à tour été vertement critiqués, parfois les deux à l’unisson.

Mais depuis quelques années, Marc Bergevin accumule les choix au repêchage et profite de ses munitions au lieu de les échanger pour combler des lacunes pressantes en espérant un long parcours éliminatoire. Aux 11 sélections en 2018, le Tricolore y ajoutera 10 nouveaux noms en 7 tours au repêchage à Vancouver les 21 et 22 juin.

Quand le DG montréalais est arrivé en poste, les espoirs de premier plan s’appelaient Nathan Beaulieu, Jarred Tinordi, Gabriel Dumont, Louis Leblanc et Michaël Bournival. Vous vous souvenez? Non? C’est bien ainsi…

Cela dit, comment comparer les bassins d’espoirs des 31 équipes de la LNH? Comment les classifier le plus fidèlement possible?

Cet exercice périlleux demeure, forcément, hautement subjectif, mais trois dépisteurs de trois différentes divisions du circuit Bettman se sont prêtés au jeu.

Analyses et réflexions de trois recruteurs, qui ont tous préféré qu'on taise leur nom, sur les cinq espoirs du CH auréolés de titres lors de la dernière saison et sur l’impression générale de la belle jeunesse de l'équipe.

Le bassin d’espoirs du CH

Recruteur 1 : Les faits le confirment. Des joueurs ont réussi des exploits individuels et en équipe. Ce sont de bons choix. Mais ça reste des espoirs, tu ne peux rien garantir. Ils ne joueront pas tous et surtout pas tous en même temps, ni même dans la même équipe.

Par contre, plus tu en as, mieux c’est. Ça va te permettre d’avancer comme organisation et de transiger pour aller chercher des joueurs, peut-être.

La question que tout le monde se pose, c’est comment les jeunes, malgré les succès dans le junior, vont réussir la transition? Il faut gérer l’adversité. Tu passes d’un statut de vedette à 20, 25 gars aussi forts que toi de partout sur la planète. Il faut que tu gères. Ils vont tomber sur des gars invités, des Suédois, disons, qui sortent de nulle part et ils vont se dire: « Il est aussi bon que moi, lui ».

Il faut donc gérer la Ligue américaine : ne pas être rappelé, voyager tout le temps, être laissé sur la galerie de presse pendant les matchs, être en appartement tout seul, ne pas avoir le temps de glace auquel on est habitué. Les gens voient juste l’arrivée dans la LNH, mais ils n’ont pas idée de ce qu’il faut gérer parce que ce n’est pas tangible.

Recruteur 2 : En général, ce sont de très bons espoirs. Ces joueurs-là, nous les aimions tous aussi. Romanov aussi, qui était pourtant loin sur la liste de recrutement de bien des équipes, on l’aimait beaucoup. La grosse, grosse différence, c’est qu’il faut être capable de frapper un coup de circuit avec des joueurs d’impact. Boston a réussi à le faire avec Patrice Bergeron et Brad Marchand sans finir en queue de peloton comparativement à la majorité des équipes canadiennes.

Joël Teasdale a soulevé la Coupe Memorial devant des fans en délire. Photo : Radio-Canada / Marc-Olivier Thibault

Oui, le Canadien a de très bons espoirs, mais je ne suis pas prêt à dire qu’il a le meilleur (groupe).

Recruteur 3 : Dans les deux dernières années, la banque d’espoirs semble être bien supérieure à ce qu’elle a été. C’est très clair.

Tu vois que Montréal peut se bâtir une équipe de talent dans la Ligue américaine, car ils ont maintenant une profondeur grâce aux joueurs repêchés ou acquis par les échanges, ce qui n’était pas le cas depuis quelques années.

Il y a plus de gars qui ont des chances de percer. Qui pourrait être un joueur dominant? Suzuki a une chance.

Pour le partisan, il faut se réjouir de la nouvelle profondeur, en acceptant bien qu’il y a d’autres étapes à passer. Ces joueurs en ont déjà passé pour se rendre parmi les meilleurs, mais il leur reste à poursuivre leur progression.

Joël Teasdale

R1 : C’est un joueur que j’ai toujours beaucoup aimé. Je ne te mentirai pas que ça a passé très proche qu’on le prenne au 7e tour l’année passée. Je ne suis pas surpris de ses succès. Il sera un attaquant de troisième, quatrième trio. Il a de l’énergie, c’est un compétiteur. Je ne serais pas surpris qu’il soit beaucoup plus visible que Suzuki l’an prochain.

R2 : C’est un bon travaillant, il a beaucoup de cœur. Il peut réussir à se trouver un trou avec le Canadien assez rapidement.

R3 : C’est un bel espoir. C’est un gars qui a continuellement progressé à partir de 17 ans et après qu’il n’ait pas été repêché la première fois. Il ne s’est jamais découragé. Ça, c’est le signe d’un gars qui a de grandes chances de jouer dans la LNH et d’être efficace. Il a encore été bon à la Coupe Memorial. J’étais là pour trois de ses matchs. Il travaille fort, il est impliqué, il a amélioré son coup de patin, il a un bon sens de hockey. Ce n’est pas un joueur vedette en devenir, mais un bon joueur de rôle. Un bon joueur de troisième, quatrième trio. Quand un joueur améliore les éléments qu’on pouvait lui reprocher, à savoir dans son cas à lui, son coup de patin, notre projection, c’est que le gars va jouer dans la Ligue nationale.

J’en avais parlé à la première année du repêchage tout en mentionnant ses limites. Quand il a fait le camp du Canadien l’an dernier, j’avais dit aux dépisteurs professionnels: « Regardez-le, car je suis maintenant convaincu qu’il va jouer dans la LNH ». On ne sait jamais. C’est un joueur qui pourrait même bien compléter les joueurs de grand talent.

Nick Suzuki

R1 : Il a les qualités. Mais la Ligue américaine, c’est une ligue très difficile physiquement. Le rythme est différent, il n’y a pas beaucoup d’espace. Pour le gars comme lui, pas si rapide, mais avec un haut niveau d’habiletés, ça peut prendre une adaptation. Mais c’est un bon joueur offensif. De là à être un joueur d’impact…

R2 : Il a très, très bien joué pendant les séries. Il a un instinct offensif incroyable. Il est extraordinaire sur l’avantage numérique et dans le hockey moderne, l’attaque à cinq est excessivement importante. Ils ont eu du flair d’aller le chercher dans la transaction. Mais il ne faut pas oublier qu’il n’y a que 13,5 % des joueurs qui jouent dans la ligue, qui réussissent à jouer plus de 250 matchs. Toujours garder ça en tête.

Nick Suzuki Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

R3 : Il a un potentiel pour devenir un excellent joueur. Il y a toutefois des interrogations sur lui tant qu’il n’aura pas franchi la prochaine étape. Si Suzuki ne joue pas sur tes deux premiers trios, il va avoir beaucoup de difficultés et les gens vont se demander pourquoi le Canadien ne le monte pas. Son bâton est comme une extension de ses bras. C’est comme si tout était greffé ensemble, c’est absolument incroyable comment bâton, bras et mains, c’est un tout. Ce ne sont pas trois morceaux.

Avec l’intelligence qu’il a, comme tous les jeunes, il devra apprendre à être plus combatif. Il compétitionne, mais il devra être plus combatif, surtout comme joueur de centre. Il faut que tu utilises ton corps, mais tu n’as pas le choix. C’est du matériel de six premiers attaquants. Comment ça va se développer dans les deux prochaines années? Son patin à son année de repêchage était moyen. Il est maintenant supérieur à ça, il glisse très bien, il est habile.

Alexander Romanov

R1 : Il a montré de belles promesses pendant le mondial junior, mais je trouve que l’échantillon est trop restreint. C’est beau un tournoi d’une semaine, mais déménager ici pendant 300 jours, c’est une énorme adaptation.



R3 : Un très bon joueur. Quand les gars d’autres équipes avouent qu’il n’était même pas sur leur liste, ce n’est pas nécessairement un bon signe pour le gars qui couvre la Russie. Chez nous, ils en ont tellement parlé que je savais que c’était un bon choix. En 2003, Bergeron n’était pas sur quelques listes et il y a des gars qui ont perdu leur emploi parce qu’en septembre suivant, il restait à Boston. Romanov, j’en ai entendu parler encore cette année. Ils ont un bon joueur de hockey entre les mains, probablement un top 4.

Ryan Poehling

R2 : De l’avoir pris en fin de première ronde comme ça, aujourd’hui, ça apparaît comme un coup extraordinaire. Il est dans le même bateau que tout le monde. À partir de l’an prochain, il faut qu’il prenne son envol.

R3 : C’est assuré que ce sera un très bon centre de troisième trio. Peut-être mieux, c’est possible. Ça dépend de la profondeur et de la chimie qu’il va établir avec d’autres joueurs. Il est grand, gros, quand même physique. Par exemple, avec un Suzuki à l’aile, ça pourrait faire un duo intéressant. Le développement passe beaucoup par la chimie aussi. Un gros bonhomme avec un bon sens de hockey qui joue bien défensivement pourrait être un parfait mélange avec un petit joueur offensif.

Lars Eller, par exemple, était tout un joueur de hockey, mais à Montréal, on était tannés de lui et il n’en faisait pas assez. Quand il a été repêché, j’avais tellement entendu parler à quel point il était bon et certain d’être un centre numéro 2. Montréal est allé le chercher pour ça, je suis convaincu. Finalement il a plus été un 2 et demi. Est-ce que Poehling sera du même genre? Peut-être. Est-ce qu’il y a lieu de s’emballer? Oui. C’est le genre de centre que le Canadien n’a pas.

Cayden Primeau

Cayden Primeau ayant été moins épié par nos informateurs, seul le troisième recruteur s’est prononcé sur le fils de Keith.

R3 : La progression est là. D’un gars qui manquait de force et de coordination un peu, il est devenu le gardien que tout le monde espérait qu’il devienne. Pour le Canadien, c’est très bon. Ils n’ont pas beaucoup de profondeur après Carey Price. À son âge, avec son contrat, Primeau va avoir les années que ça va lui prendre pour se développer. Je pense qu’ils ont un bon espoir entre les mains.