Roland-Garros : Halep file en quarts, Dabrowski poursuit sa route en double

En 2018, Halep avait été sacrée championne des Internationaux de France pour décrocher son premier titre en grand chelem.

La Roumaine affrontera la gagnante du duel entre l'Américaine Amanda Anisimova (51e) et l'Espagnole Aliona Bolsova (137e) pour une place en demi-finales.

Madison Keys prend rendez-vous avec Ashleigh Barty

Madison Keys est une des demi-finalistes de la dernière édition de Roland-Garros. Photo : Getty Images / Clive Mason

L'Américaine Madison Keys, 14e favorite et demi-finaliste de la dernière édition, affrontera en quarts de finale l'Australienne Ashleigh Barty (no 8). Les deux joueuses se sont qualifiées à quelques minutes d'intervalle lundi.

Keys, 24 ans, a parfaitement maîtrisé la Tchèque Katerina Siniakova, 42e joueuse mondiale, en deux manches de 6-2 et 6-4. C’est donc la fin d’un beau parcours pour Siniakova, tombeuse de la no 1 mondiale Naomi Osaka au troisième tour.

La finaliste des Internationaux des États-Unis en 2017 n’a pas eu besoin de sortir un gros match pour passer au tour suivant. Son jeu a été bien au-dessus de celui de la Tchèque, qui n’avait encore jamais disputé de huitième de finale en tournoi du grand chelem.

Barty, peu adepte de la terre battue jusqu’à cette saison où elle y brille enfin – elle n’avait jamais dépassé le deuxième tour à Roland-Garros – a été un peu accrochée par l’Américaine Sofia Kenin, 35e raquette mondiale, qui s’était offert Serena Williams deux jours plus tôt. Mais elle s’est imposée en trois manches de 6-3, 3-6 et 6-0.

À 23 ans, elle est la seule joueuse à avoir atteint les quarts de finale des deux premiers tournois majeurs de la saison.

Dabrowski en quarts de finale en double

Gabriela Dabrowski et sa partenaire de double Yifan Xu Photo : Getty Images / Alex Pantling

La Canadienne Gabriela Dabrowski et la Chinoise Yifan Xu ont remporté leur match de double contre les Françaises Fiona Ferro et Diane Parry en deux manches de 6-1 et 7-6 (7/5) et accèdent ainsi aux quarts de finale.

Au prochain tour, elles affronteront les Chinoises Saisai Zheng et Ying-Ying Duan.