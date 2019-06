Un Omnium des États-Unis à oublier pour Brooke Henderson

Henderson a commis cinq bogueys dimanche, dont trois en quatre trous sur le neuf d’aller. La joueuse de 21 ans n’a jamais été en mesure de s’approcher du quatuor de tête.

C’est la Sud-Coréenne Jeongeun Lee6 qui a remporté les grands honneurs. L’athlète de 23 ans a remis une carte de 70 (-1), dimanche, survivant à quelques moments de frayeur pour résister à la Française Céline Boutier.

Lee6 menait par trois coups après avoir réussi un oiselet au 15e fanion, mais elle a commis un boguey aux 16e et 18e trous pour donner l'occasion à Boutier de créer l'égalité ou de prendre l’avance à ses deux derniers trous.

La Française a cependant raté une longue tentative d'oiselet au 17e trou et elle a commis un double boguey lors du 18e fanion. Lee6, qui jouait deux groupes avant Boutier, pratiquait ses coups roulés lorsqu'on lui a annoncé qu'elle avait triomphé.

Lee6 a montré un pointage cumulatif de -6 et elle a mis la main sur le premier chèque d'un million de dollars américains attribué à une gagnante d'un tournoi de la LPGA.

Lee6 a le chiffre six dans son nom parce qu'elle était la sixième joueuse du circuit de la LPGA de la Corée à porter ce nom. Jeongeun Lee5 joue aussi sur le circuit de la LPGA.

Boutier a finalement joué 75, glissant au 5e échelon, à égalité avec Gerina Piller (68), Jaye Marie Green (74), Mamiko Higa (74) et Yu Liu (75). Angel Yin (68), So Yeon Ryu (70) et Lexi Thompson (73) ont quant à elles partagé la 2e place, à -4.