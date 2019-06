Et puis, Roland?

La meilleure façon de ne rien manquer serait de rester au centre de presse qui accueille près de 800 journalistes (1300 en comptant les représentants des équipes de télévision internationales). Mais tant qu’à regarder du tennis sur un petit écran, aussi bien rester à la maison, non?

Voici donc des observations bien personnelles, glanées à gauche et à droite sur le site. Une chronique divisée en cinq manches, un concept mûrement réfléchi.

1re manche : c’est immense

À Roland-Garros, la première semaine, il y a des matchs et du monde partout. Le site est une véritable fourmilière qui s’anime du matin jusqu’à la tombée du jour, souvent bien dépassé 21 h. Trois cent cinquante employés travaillent à la Fédération française toute l’année.

Pendant la quinzaine du tournoi, de 7000 à 8000 personnes s’activent au quotidien pour assurer le bonheur et le bien-être du public et des joueurs.

Le tournoi, à lui seul, mobilise plus de 220 véhicules pour assurer le transport de ses joueurs et invités. Ajoutez à cela les employés des boutiques, des restos, les placiers, les agents de sécurité et bien plus encore.

Le plus gros court, le Philippe-Chatrier, a été rénové cette année et les travaux reprendront dès la fin du tournoi. L’an prochain, il sera orné d’un toit amovible. Le terrain numéro un sera démoli pour être remplacé par une place publique.

Cette année, le tournoi a inauguré le magnifique stade Simonne-Mathieu, construit au beau milieu d’une serre.

L’an prochain, les quatre terrains principaux seront aussi dotés d’un système d’éclairage. Le soleil de juin à Paris se couche tard, mais certains matchs sont quand même arrêtés en raison de la noirceur.

Un an plus tard, en 2021, tous les terrains pourront être illuminés en cas de besoin.

Sloane Stephens renvoie la balle à Garbine Muguruza pendant un match de quatrième tour à Roland-Garros. Les organisateurs prévoient illuminer tous les terrains pour 2021. Photo : Getty Images / Clive Mason

2e manche : la politesse… presque tout le temps

Tout le monde nous a semblé sympathique et poli à Roland-Garros. Les employés nous saluent, les gens s’excusent en nous accrochant et personne ne semble embêté d’être pris dans un embouteillage humain en se promenant d’un terrain à l’autre.

Le site s’étend sur près d’un kilomètre, mais il est plutôt étroit.

La politesse peut toutefois prendre le bord quand un match annoncé sur le court Suzanne-Lenglen est déplacé sans préavis. C’est arrivé lorsque les organisateurs ont décidé de faire commencer le match entre Stan Wawrinka et Grigor Dimitrov plus tôt pour espérer qu’il se termine avant la tombée de la nuit.

Or, le terrain numéro un est beaucoup plus petit que le Lenglen.

Alors là, la politesse a pris le bord et la foule refoulée à l’extérieur du petit stade a chahuté un bon moment.

Le directeur du tournoi, l’ancien joueur Guy Forget, a expliqué que la décision avait été prise pour que les joueurs puissent jouer le plus tôt possible et ainsi permettre au gagnant d’avoir un repos équitable en vue de son prochain duel.

« Ça peut devenir un casse-tête quand les matchs prennent du retard, a-t-il expliqué à Radio-Canada Sports. Il faut trancher. Prendre des décisions et choisir, c’est renoncer. On ne peut malheureusement pas contenter tout le monde. »

Mis à part cette manifestation spontanée, la politesse règne à Roland-Garros. Mais ça fume et beaucoup ici. Lorsque la foule, toujours dense, se déplace, impossible de ne pas inhaler de fumée secondaire.

Tousse, tousse.

3e manche : Federer et les autres...

Roger Federer après son match Photo : Getty Images / Clive Brunskill

Bien sûr, Rafael Nadal vise une 12e coupe des Mousquetaires, Novak Djokovic vise un quatrième titre en tournoi du grand chelem de suite, mais jusqu’ici, Paris est Federer.

Absent de Roland-Garros depuis 2015, le Suisse a fait courir la foule et la presse toute la semaine. Est-ce son dernier tour de piste, à 37 ans, sur l’ocre? Visiblement, le public préfère ne pas prendre de risque.

Il est arrivé ici sans attente et sans se mettre de pression. Le voilà en quarts de finale, sans avoir perdu la moindre manche. Devant la presse, il montre sa classe habituelle. Jamais d’impatience, même devant les questions moins réussies des journalistes. Ça arrive.

Dimanche, il a dû attendre à la cinquième question avant qu’on lui parle de son match du jour. Federer doit souvent répondre aux mêmes questions de ville en ville, mais jamais il ne boude.

Il ne cesse de répéter que le tennis sera tout aussi enthousiasmant lorsqu’il sera à la retraite. Certains en doutent. Ceux-là rêvent sans doute à une autre affiche Nadal-Federer. Ils ne sont qu’à une victoire chacun d’en être là.

On cherche encore l’amateur de tennis qui n’a pas envie d’un 39e duel entre ces monstres sacrés...

4e manche : le retour de « Stan the man »

Au moment d’écrire ces lignes, dimanche soir à Paris, il ne restait que trois des huit premières têtes de série chez les femmes. Naomi Osaka, Karolina Pliskova et Serena Williams (10e) sont toutes tombées au combat avant la fin de la première semaine.

Du côté des hommes, le scénario est tout autre. Seul le jeune Stefanos Tsitsipas (6e) a plié bagage après un match de titans contre Stan Wawrinka, alias « Stan the man ». Le Suisse de 34 ans, opéré deux fois au genou en 2017, a gagné une guerre d’usure de 5 h 9 min, 8-6 en cinquième manche.

Stan Wawrinka Photo : Getty Images / Adam Pretty

En comparaison, Novak Djokovic a passé à peine quatre minutes de plus sur les terrains… en additionnant ses trois premiers matchs du tournoi! Le match a tellement été serré que Tsitsipas a gagné 195 échanges, un de plus que le vainqueur du duel.

Cruel le tennis parfois. Le jeune Grec était atterré après la partie, le visage ravagé par l’effort et le soleil.

Un des meilleurs, sinon le meilleur match de la semaine sur un court Suzanne-Lenglen plein à craquer. Une ambiance festive dans une journée caniculaire, le genre de matchs qu’on n’oublie pas.

Wawrinka, lui, espère qu’il ne laissera pas trop de traces… Le grand Federer l’attend en quarts de finale. En 2015, l’année du sacre de Wawrinka à la Porte d’Auteuil, les deux Suisses s’étaient aussi retrouvés à cette étape du tournoi.

Après son match sur le Philippe-Chatrier, Roger Federer a évoqué ce duel gagné par Wawrinka avec « ses shorts horribles ». Depuis, l'homme aux 20 titres majeurs a remporté les six derniers affrontements.

Stan, lui, peut déjà dire mission accomplie. Il n’avait pas éprouvé autant de plaisir sur un terrain depuis si longtemps. C’est déjà énorme.

5e manche : l’oncle Tom Tebbutt

Quiconque suit le tennis depuis assez longtemps a déjà entendu les interventions de Tom Tebbutt à la télévision ou à la radio. Avant l’arrivée d’Internet, il relayait les nouvelles et échos des différents tournois du grand chelem aux quatre coins du monde.

Cet Anglo-Trifluvien parcourt la planète depuis plusieurs décennies. Pas mal de monde connaît Tom dans la salle de presse de Roland-Garros et Tom connaît beaucoup de monde. ll a même reconnu l’Argentin José Luis Clerc, demi-finaliste à Roland-Garros en 1981 et en 1982, lors du tournage d’un reportage pour Tennis Canada.

« C’est parce que je suis vieux que je reconnais tout le monde », a répondu Tebbutt, gêné par notre témoignage d’admiration. Nous tairons son âge, mais disons que plusieurs retraités sont plus jeunes que lui.

Il couvre le tennis avec passion et n’hésite pas à partager ses trucs du métier avec les journalistes moins expérimentés. Par exemple, nous indiquer un vieux passage qui nous a permis d’être assis dans la toute première rangée pour le match d’Eugenie Bouchard.