Leylah Annie Fernandez encore impressionnée par Roland-Garros

La jeune Leylah Annie Fernandez est arrivée samedi soir à Paris en vue du tournoi junior de Roland-Garros qui s'est ouvert dimanche. Fraîchement auréolée du titre au tournoi de Charleroi, en Belgique , la joueuse de 16 ans se sent d'attaque.

L’an dernier, Fernandez avait atteint la demi-finale du tournoi. Sa deuxième présence promet de lui faire vivre encore une fois des sensations intenses.

« Je suis très heureuse de revenir à Paris, confie la jeune joueuse après un entraînement d’environ une heure. L’an passé, j’avais des papillons quand j’ai vu le court Suzanne-Lenglen pour la première fois. J’avais les mêmes papillons ce matin aussi. »

Cette année, elle sera très attendue sur les terrains puisqu’elle sera favorite de la compétition. Après sa finale aux Internationaux d’Australie, Fernandez veut s’imposer dans ce qui sera peut-être son dernier tournoi junior.

« Oui, je sens un peu de pression, mais ça ne change rien pour moi, explique la Montréalaise établie en Floride. Je suis contente d’avoir cette pression et de pouvoir affronter de très bonnes joueuses. Je sais que tout le monde veut battre la favorite. »

Elle est aussi à Paris pour apprendre et observer. Pendant qu’elle s’entraînait au centre Jean Bouin, à quelques centaines de mètres du site du tournoi, les grandes vedettes du tennis vaquaient à leurs occupations tout près.

Juan Martin Del Potro frappait à pleine puissance sur un terrain adjacent, pendant que Gaël Monfils mangeait paisiblement sur la terrasse. Quelques instants plus tard, Novak Djokovic et Dominic Thiem sont passés, sac de raquettes à l’épaule, sous le regard amusé de la légende Boris Becker, en attente de réaliser une entrevue pour la télé allemande.

« Tous les professionnels m’impressionnent, reconnaît Fernandez. Ils sont dans leur bulle avec leur équipe et j’apprends en les regardant. J’observe comment ils gèrent leur journée. Ça m’ouvre les yeux de les voir de si proche. »

Un double 100 % québécois

Fernandez jouera en double avec la Gatinoise Mélodie Collard, 15 ans. Collard, qui s’est légèrement blessée à la cuisse en Belgique la semaine dernière, n’a pas été en mesure de se qualifier pour le tableau de simple de Roland-Garros.

Elle assure que cette blessure ne la gênera pas en double. Elle portait d’ailleurs un bandage autour de la cuisse gauche à l’entraînement dimanche. Collard et Fernandez se connaissent depuis très longtemps.

« Ce sera une belle expérience, souligne Collard. On jouait beaucoup dans les mêmes tournois plus jeunes, mais on s’est un peu perdues de vue en raison de son ascension rapide. C’est amusant de pouvoir se retrouver. J’ai vraiment hâte. »

« C’est un grand retour dans le passé, ajoute Fernandez. Je suis très contente qu’elle soit ici et j’espère qu’on jouera bien ensemble. On veut bien représenter le Canada. »

Bien représenter le Canada et poursuivre l’apprentissage. Collard en est à un premier passage à Roland-Garros. Elle n’a pas encore osé amorcer la conversation avec des joueurs professionnels, mais elle savoure déjà l’expérience.