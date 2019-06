Glenn Miller, candidat potentiel pour devenir propriétaire des Alouettes

Il pourrait y avoir un nouveau joueur dans la course pour faire l'acquisition des Alouettes de Montréal. Il s'agit de l'homme d'affaires montréalais Glenn B. Miller.

Selon une source proche du dossier, Miller serait maintenant un candidat sérieusement considéré par la Ligue canadienne de football (LCF) qui détient maintenant l’équipe.

Il est le président fondateur de la firme MBG Finance, une firme qui se spécialise notamment dans le redressement d’entreprises en difficulté.

Joint au téléphone, Monsieur Miller, n’a pas nié son intérêt même s’il affirme que la Ligue canadienne ne l’a pas encore contacté.

Si le commissaire m’appelle, je serais intéressé à discuter avec lui. J’ai 56 ans mais je suis encore assez jeune pour faire des folies. Glenn B. Miller

Auparavant, vice-président au développement des affaires au sein du Mouvement Desjardins, Miller a été approché pour devenir président des Alouettes en 2002 et à nouveau en 2011.

« J’étais prêt à travailler sans salaire mais j’aurais voulu devenir actionnaire de l’équipe. Je crois que c’est important qu’il y ait une figure locale à la tête de l’équipe. »

Ancien footballeur lui-même, Glenn Miller était demi-inséré et botteur avec l’équipe de l’Université McGill. Il a été repêché en 1985 par les Tiger Cats de Hamilton mais n’a pas joué dans la LCF.

Par ailleurs, Vincenzo Guzzo, qui a mis son offre d’achat sur la glace la semaine dernière, n’a pas eu de nouvelles discussions avec la ligue.

Quant à lui, Clifford Starke n'est plus candidat et selon Tony Marinaro de TSN Radio, la LCF a informé Éric Lapointe que son groupe n’était plus considéré pour se porter acquéreur des Alouettes.