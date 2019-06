Un sans-faute signé Roger Federer à Roland-Garros

Roger Federer a dominé Leonardo Mayer d'un bout à l'autre de la confrontation dimanche et a dégoté son billet pour les quarts de finale à Roland-Garros. Le Suisse a sèchement vaincu l'Argentin 6-2, 6-3 et 6-3.

Inactif depuis 2015 à la Porte d'Auteuil en raison de maux au dos et pour alléger son calendrier, Federer a de nouveau fait plaisir à ses nombreux supporteurs à Paris. Aucun de ses quatre adversaires ne lui a soutiré la moindre manche.

La troisième tête de série a brisé le service de Mayer à cinq occasions. L'adepte de la terre battue n'a pas été en mesure de lui rendre la pareille à une reprise.

« Ce n'était pas facile, j'ai super bien servi et Leonardo a eu de la peine à retourner. Je suis très content de ma performance et je me réjouis énormément pour la suite », indique Federer.

Je suis super content, je m'étais aussi préparé au pire des cas, perdre au premier tour en trois manches, donc je suis forcément ravi. C'est fabuleux de passer autant de temps à Paris, de me faire plaisir avec mon jeu. Le joueur de tennis suisse Roger Federer

Le 68e joueur mondial a réalisé sa meilleure percée aux Internationaux de France. Il avait atteint les huitièmes de finale dans un tournoi du grand chelem qu'une seule fois avant cette année, soit à Wimbledon en 2014.

Federer rencontrera en quarts de finale son compatriote Stan Wawrinka (no 24) ou le Grec Stefanos Tsitsipas (no 6).

D'autres détails à venir.