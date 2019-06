Brent Lakatos célèbre son anniversaire avec un nouveau record du monde

Le record qu’il a établi la fin de semaine dernière au Grand Prix de Nottwill n'aura pas tenu très longtemps. Lakatos a été plus rapide de 0,52 seconde.

« C’est tout simplement fantastique! », a-t-il déclaré après cette journée de rêve.

Le fêté s’attendait déjà à de bons résultats à cette épreuve au début du calendrier, notamment grâce à un changement apporté à son équipement.

« Mes nouveaux gants font en sorte que je suis bien plus rapide sur mes départs. J’avais fait des bons temps la saison passée et je savais que j’avais une chance de battre le record du monde », a confié Lakatos.

Celui-ci ne pense toutefois pas être en mesure de répéter cet exploit de sitôt.

« Tout était en place pour que je connaisse du succès. J’étais en pleine forme, la température était bonne et la piste à Arbon est très rapide. Aucune autre n’est comparable et c’est pour ça que mes deux records du monde ont été faits ici. »

Du succès au 1500 m

Plus tard, les athlètes étaient de retour en piste pour le 1500 m. Brent Lakatos a dominé chez les T53, remportant la course de sa vague et prenant le 2e rang au classement général.

« J’ai vaincu Daniel (Romanchuk) et Marcel (Hug), deux gros noms du 1500 m. C’est quelque chose d’en battre un, mais les deux, c’est juste incroyable! » a expliqué Lakatos, qui a affiché un temps de 2:54,08.

Pour sa part, Alexandre Dupont s’est dit satisfait de son 1500 m, où il a conclu au 10e rang avec un chronomètre de 2:55,21; une nouvelle marque personnelle.

« Ç’a super bien été. J’avais une belle vague et les conditions étaient favorables. »

« Il y a du travail à faire »

Chez les femmes, Diane Roy a pris le 14e rang au 400 m, tout comme au 1500 m chez les T53-T54.

« Ç’a été une journée moyenne. Encore une fois, le vent m’était favorable au début du 400 m, mais j’ai manqué de puissance dans les premiers 200 m », a mentionné la Sherbrookoise.

Pour ce qui est de son 1500 m, Roy a joué de malchance au dernier tout et est entrée en collision avec une concurrente, ce qui a grandement joué sur son classement final.

« J’ai amélioré mon temps de 3 secondes et j’ai fait ce que j’avais à faire jusqu’à ce qu’une fille m’accroche. J’aurais pu être plus forte et il y a du travail à faire. »

De son côté, Ilana Dupont a terminé 9e au 400 m et 25e au 1500 m. Les deux Québécoises seront en piste dimanche pour les épreuves du 800 m et du 5000 m.