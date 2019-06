Gabriela Dabrowski a les Jeux olympiques dans sa ligne de mire

PARIS - Elle est la seule Canadienne encore en lice au tableau principal de Roland-Garros depuis les départs d'Andreescu, Shapovalov, Bouchard et Auger-Aliassime. En fait, il faudrait dire aux tableaux principaux. Gabriela Dabrowski est inscrite en double et en double mixte à Paris.

Le Canadienne et sa partenaire chinoise Yifan Xu ont accédé au troisième tour samedi matin.

« Ça ne me dérange pas du tout que le double attire moins l’attention que le simple, confie Dabrowski. Je ne joue pas pour avoir de l’attention, je joue parce que j’ai du plaisir. J’ai le privilège de participer aux plus grands tournois et parfois de faire de longs parcours. Que ce soit en double ou en double mixte, le plaisir est le même. »

L’Ontarienne de 27 ans roule sa bosse depuis des années dans l’ombre des vedettes du simple. Sans faire de bruit, elle enchaîne les victoires et accumule les bourses.

Elle a déjà amassé près de 250 000 $ depuis le début de 2019, et plus de 2,2 millions au cours de sa carrière. Elle a déjà remporté deux tournois du grand chelem en double mixte, soit Roland-Garros en 2017 et les Internationaux d’Australie en 2018.

« J’adore le sentiment de se rendre à la fin d’un tournoi quand il n’y a presque plus personne dans la place, confie Dabrowski. Les vestiaires et la cafétéria sont vides et il n’y a que nous. Ça nous motive. »

Gabriela Dabrowski en double à Roland-Garros Photo : Getty Images / Clive Mason

Les tournois de double mixte n’ont lieu qu’en grand chelem et il n’y a pas de classement mondial.

« J’aime tout autant le double que le mixte, confie Dabrowski qui fait équipe avec le Croate Mate Pavic à Roland-Garros. Le mixte, l’ambiance est plus relaxe et je prends beaucoup de plaisir à frapper fort avec les hommes. On sent vraiment la vitesse de la balle. J’adore quand je fais contact avec un service rapide parce que le retour est tout aussi puissant. »

Il y a aussi du double mixte aux Olympiques. En 2016, à Rio, les Américains Jack Sock et Bethanie Mattek-Sands avaient remporté la médaille d’or.

Début de la période de qualifications

Sans hésiter une seconde, Dabrowski établit les Jeux de Tokyo comme sa priorité de la prochaine année. Ses meilleures chances de qualification sont en double, puisqu’elle occupe le 11e échelon mondial, à égalité avec sa partenaire chinoise Yifan Xu.

Pour moi, c’est plus prestigieux qu’un tournoi du grand chelem. Je regarde les Jeux depuis que je suis toute jeune et c’est la plus grande compétition sportive du monde. C’est peut-être en raison de mon héritage familial polonais, mais chez nous, les Olympiques ont toujours été super importants. Gabriela Dabrowski

La période de qualification dure un an et s’amorce la semaine prochaine avec le début de la saison sur gazon.

Pour être invitée d’office, Dabrowski devra faire partie du top 10 mondial en juin 2019. Si elle parvient à le faire, elle aura le loisir de choisir la partenaire canadienne de son choix, sans égard au classement.

Toutefois, si elle ne fait pas partie des 10 meilleures joueuses, elle devra additionner son classement à celui de sa partenaire potentielle et espérer avoir le plus bas total possible et ainsi recevoir une invitation.

Le classement du simple ou du double peut être utilisé dans le calcul. À Rio, par exemple, l’addition du classement en double de Dabrowski à celui du simple d’Eugenie Bouchard avait suffi de justesse.

« Je serais heureuse de jouer avec n’importe qui, mais j’aimerais vraiment jouer avec quelqu’un qui me donnerait une chance de gagner une médaille, explique Dabrowski. J’aimerais jouer avec la fille qui sera la plus en forme l’été prochain. »

Bien sûr, l’émergence de Bianca Andreescu fait rêver Dabrowski, surtout que les deux ont joué et ont gagné ensemble en Fed Cup à Montréal en 2018 contre l’Ukraine.

« Bianca serait bien sûr une bonne option, mais elle doit rester en santé, confie la Canadienne. Elle est puissante, sert bien et a aussi une bonne touche de balle. Je pense qu’on ferait un très bon duo. »

Les Canadiennes Gabriela Dabrowski, Heidi El Tabakh (capitaine), Françoise Abanda, Bianca Andreescu et Rebecca Marino ont maintenu une fiche parfaite de 4-0 contre les Pays-Bas pour accéder au barrage du groupe mondial en avril prochain. Photo : Henk Koster / Fed Cup

Des conseils pour les juniors

À 27 ans, la vie de joueuse professionnelle n’a plus de secret pour Gabriela Dabrowski. Elle n’hésite pas à partager ses conseils avec les plus jeunes, dont Leylah Annie Fernandez, inscrite à Roland-Garros.

La Montréalaise de 16 ans, établie en Floride avec sa famille, est déjà classée au 371e rang mondial. Elle a été finaliste aux Internationaux d’Australie en janvier dernier chez les juniors et a eu sa première convocation en Fed Cup au mois d’avril en République tchèque.

C’est là que Dabrowski l’a côtoyée.

« Elle a une belle personnalité, travaille avec intensité sur le terrain tout en étant très positive, explique-t-elle. Elle est restée concentrée durant tout le match, ce qui est rare pour une joueuse d’âge junior. »

Dabrowski estime que tous les chemins peuvent mener à Rome. Chaque joueur junior doit trouver sa voie.

« Les athlètes doivent trouver ce qui fonctionne pour eux, ajoute-t-elle. Ça peut être d'avoir un parent avec eux ou encore un entraîneur avec qui l'on travaille depuis longtemps. Ça peut aussi être un entraîneur à temps partiel ou encore de s'entraîner dans un autre pays. J’ai appris qu’il n’y a pas une solution miracle unique pour avoir du succès au tennis. Les jeunes doivent faire des essais et trouver ce qui leur convient le mieux. »

Dabrowski insiste sur le fait que les succès chez les juniors ne se transposeront pas nécessairement au tennis professionnel.

« Les juniors et les professionnels n’ont rien en commun, affirme Dabrowski. C’est beaucoup plus physique, plus mental et ça prend une immense volonté de gagner. Des fois, c’est facile chez les juniors parce que tu es très athlétique ou encore très intelligente, mais ce n’est pas suffisant chez les pros. Il faut avoir un coffre à outils très garni. »

Dabrowski parle en connaissance de cause. Elle a remporté le prestigieux Orange Bowl en Floride lorsqu’elle avait 17 ans en battant la Française Kristina Mladenovic qui a atteint le 10e échelon mondial en 2017.

Dabrowski a été au mieux classée au 164e rang mondial et pointe aujourd’hui au 376e échelon.

Elle n’a pas fait une croix sur sa carrière en simple, mais avec un tel classement, il est difficile, voire impossible, d’espérer se qualifier pour les plus grands tournois.