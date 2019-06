Alexander Zverev se complique la tâche à Roland-Garros

Zverev a vu son rival Dusan Lajovic combler un retard de deux manches à zéro, sans toutefois mettre la touche finale à sa remontée. L'Allemand s'est finalement imposé 6-4, 6-2, 4-6, 1-6 et 6-2 contre le Serbe.

La cinquième tête de série avait également nécessité cinq manches pour se défaire de l'Australien John Millman au tour initial.

Âgé de 22 ans, Zverev a atteint qu'une seule fois les quarts de finale en grand chelem depuis le début de sa carrière sur le circuit de l'ATP, soit en 2018 à Roland-Garros.

Il n'est qu'à une victoire d'égaler cette performance, mais devra avant se frotter à l'Italien Fabio Fognini (no 9), bourreau de l'Espagnol Roberto Bautista Agut (no 21) en quatre manches de 7-6 (7/5), 6-4, 4-6 et 6-1.

Le spécialiste de la terre battue et champion du Masters de Monte-Carlo, qui avait au passage écarté Zverev de son chemin au troisième tour, s'attend à un duel âprement disputé lundi.

« Ça sera un autre match, prévient Fognini. On s'est affrontés à Monte-Carlo, moi j'avais bien joué, pas lui. Mais ça va être très dur. »

D'autres détails et résultats suivront.

Autres résultats du troisième tour :