La série de défaites des Blue Jays se poursuit au Colorado

Les Rockies ont inscrit 10 points durant les trois premières manches pour mettre l'affrontement hors de la portée des Blue Jays.

Le lanceur Edwin Jackson a connu un départ atroce au monticule, le pire de sa carrière. Le partant a accordé 10 points mérités, 10 coups sûrs et 3 buts sur balles en 2,1 manches de travail. Il a retiré quatre frappeurs adverses sur des prises.

Trevor Story a profité des largesses des artilleurs des Jays pour enregistrer une soirée de rêve. Le joueur d'arrêt-court a produit 7 des 13 points des siens, dont quatre grâce à deux coups de circuit.

Story a également envoyé trois coéquipiers au marbre à la suite d'un double lorsque les sentiers étaient tous occupés. Il a pour sa part croisé la plaque quatre fois.

Vladimir Guerrero fils a frappé son sixième circuit de la saison, en solo, et a obtenu trois coups sûrs en quatre apparitions au bâton. Le joueur de troisième but a aussi soutiré un but sur balles.

Son coéquipier Randal Grichuk a quant à lui claqué une longue balle en solo et produit deux points.