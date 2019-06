Doublé canadien mené par Laurence Vincent-Lapointe à Duisbourg

Championne à cette même épreuve et du C-2 500 m en compagnie de Katie Vincent la semaine dernière à Poznan, en Pologne, Vincent-Lapointe navigue seule sur le circuit en ce début de saison.

Plus d'une seconde a séparé Vincent-Lapointe de sa plus proche poursuivante. La Québécoise a franchi la distance en 45 s 996/1000 et a été rejointe sur le podium par sa compatriote Katie Vincent (47,180 s) et la Hongroise Kincso Takacs (47,206 s).

Il s'agit déjà d'un second doublé cette année pour les représentantes de l'unifolié.

Détails à venir.