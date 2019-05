Higa en tête à l'Omnium féminin des États-Unis, interrompu par la pluie

La Japonaise Mamiko Higa a inscrit des oiselets sur trois de ses six derniers trous et son pointage de 71 lui a permis d'occuper la tête du classement lors de l'arrêt du jeu, vendredi, à l'Omnium féminin des États-Unis.

Un jour après avoir joué 65 pour la meilleure première ronde de l'histoire du tournoi, Higa se retrouvait à un coup de Jessica Korda quand un orage a forcé l'interruption des activités au Country Club de Charleston. Quand les joueuses sont retournées sur le terrain, Higa a retrouvé sa touche de la veille et s'est repositionnée en tête à -6.

Près de 40 joueuses étaient toujours sur le terrain quand la deuxième ronde a été stoppée en raison de la noirceur. Elles compléteront leur ronde samedi matin, avant de jouer la troisième.

Korda a remis une carte de 68 pour s'installer à -5.

La joueuse amateur Gina Kim a inscrit un pointage de 72 et se retrouve à -4, en compagnie de la Française Céline Boutier. Cette dernière a toutefois encore quatre trous à compléter.

Brooke Henderson, de Smiths Falls, en Ontario, se retrouvait à +1 après 14 trous. Megan Osland (72), de Kelowna, en Colombie-Britannique, Céleste Dao (74), de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, et Naomi Ko (76), de Victoria, en Colombie-Britannique, se retrouvent respectivement à +5, +9 et +16 et ne devraient pas accéder aux deux dernières rondes.