La Ligue canadienne de football devient propriétaire des Alouettes

La LCF chercherait activement à trouver de nouveaux propriétaires depuis la saison morte et la recherche se poursuivra.

« Nous voulons rassurer les joueurs des Alouettes, le personnel d’entraîneurs, les employés et les partisans de l’équipe : ce transfert fait partie d’une série d’étapes qui s’inscrivent dans un processus mis sur pied avec l’unique objectif de mettre en place les fondations sur lesquelles les succès futurs de la franchise reposeront », a indiqué Randy Ambrosie, le commissaire de la LCF.

Plusieurs noms ont circulé dans les derniers mois. L'homme d'affaires Vincent Guzzo s'était dit intéressé avant de finalement mettre son offre d'achat sur la glace le 27 mai. Le Montréalais Clifford Starkes a aussi démontré de l’intérêt pour acheter les Alouettes.

L'ancien joueur des Alouettes Éric Lapointe a quant à lui indiqué début avril qu'il n'était plus dans la course pour acquérir l'équipe.

« Nous avons hâte d’accueillir de nouveaux propriétaires et de travailler avec eux et la LCF pour de nombreuses années de succès. Nos opérations et notre capacité financière sont intactes cette saison, et nous fonctionnons comme en temps normal », a mentionné Patrick Boivin, le président et chef de la direction des Alouettes de Montréal.

L’Américain Robert Wettenhall était propriétaire des Alouettes depuis 1997.

Les Alouettes auraient perdu 50 millions de dollars depuis que la famille Wetenhall en est propriétaire, dont 25 millions depuis trois ans. En 2018 seulement, les pertes auraient atteint 12,5 millions en raison d’une baisse de revenus d’environ 6 millions et d’une hausse des dépenses de plus de 6 millions.

Le dernier titre de l'équipe montréalaise remonte à 2010. Elle a raté les éliminatoires au cours des quatre dernières saisons et a présenté une fiche de 21-51 pendant cette séquence.