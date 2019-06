Megan Gilkes, la Canadienne de la W Series

Megan Gilkes a un horaire réglé comme du papier à musique. En plus de suivre ses cours, elle participe à la première saison de la W Series. Tout un défi que la jeune femme de 18 ans n'a pas hésité à relever.

« Je termine ma première année à l'Imperial College London en ingénierie aéronautique. Il me reste deux examens à passer. J’ai bien hâte de me concentrer uniquement sur ma saison de course.

« C’est dur, admet-elle volontiers, car la W Series demande beaucoup des pilotes entre les courses, entre les entraînements au gym, le travail en simulateur pour apprendre les pièges des circuits, les exigences médiatiques qui nous donnent beaucoup de visibilité. »

« Sans compter que les semaines de courses, qui m'obligent à voyager, précise-t-elle. Je suis loin de Londres et de mes notes de cours, heureusement que l’université m’aide à m’organiser. » [L'Imperial College London est une université britannique fondée en 1907 et spécialisée dans les sciences, l'ingénierie, la médecine et les études commerciales, NDLR.]

« J’aurais peut-être pu interrompre mes études pour me concentrer à 100 % sur ma saison, mais ma première année à l’université était presque terminée quand on m’a confirmé ma sélection à la fin de mars. Donc, les deux derniers mois ont été vraiment difficiles, car je devais étudier pour mes examens, et me préparer pour la saison de la W Series. Mais je ne regrette pas du tout mon choix, car cette occasion est inespérée. »

Plusieurs pilotes ne font que la W Series. Moi, j’ai décidé de continuer mes études, et j’espère que j'ai pris la bonne décision. On verra bien. Megan Gilkes

Les monoplaces de la W Series prêtes à entrer en piste à Hockenheim. Photo : Twitter / W Series

Par hasard

Megan Gilkes a appris l'existence de la W Series d'une façon particulière.

« J’étais dans le train pour aller à l’université quand mon frère m’a appelée pour me dire qu’il y avait nouveau championnat réservé aux femmes pilotes. Je ne pouvais pas passer à côté de ça. Alors, j’ai envoyé ma candidature avec mon parcours en course automobile. Ils ont choisi 60 candidatures, dont la mienne, et ont commencé le processus de sélection. La sélection se faisait uniquement sur nos qualités de pilotage, sans aucun budget à apporter. »

Megan Gilkes a fait de la Formula Vee et quelques courses de F2000 au Canada et aux États-Unis. En 31 courses, elle est montée 17 fois sur le podium et a remporté trois victoires.

Megan Gilkes au circuit de Mosport en Formula Vee Photo : Challenge cup series

Un camp de familiarisation en janvier lui a permis de faire partie des 28 pilotes invitées à Almeria, en Espagne, pour la sélection des 18 pilotes titulaires pour la première saison.

« Je ne connais pas les raisons qui m’ont permis de faire partie du groupe de 28 pilotes. Mais à Almeria, je peux dire que dans la F3, ça s’est vraiment très bien passé, se souvient-elle. J’ai vraiment très bien piloté, et la série m’a choisie dans le premier groupe de 12 pilotes. Puis, six autres ont été choisies lors d’une dernière journée de sélection. »

« Piloter une F3, c’est évidemment très différent de ce que je pilotais avant au Canada, en Formula Vee, explique-t-elle. Il y a tellement plus d’appui, d’adhérence, d’accélération avec le turbo, alors il y a beaucoup de choses à apprendre. »

Le camp de sélection de la W Series au circuit Almeria en Espagne Photo : W Series

« Mais j’ai montré au camp de sélection que je pouvais m’adapter très rapidement. Et le fait d’avoir fait le top 12 en est la preuve. Avec autant de puissance, c’est phénoménal. C’est vraiment agréable à piloter », affirme-t-elle.

Megan Gilkes est tout à fait consciente que sans la W Series, elle n'aurait jamais pu participer à un championnat de F3.

« Pour moi, ce championnat, c’est une occasion incroyable, car je n’ai pas le budget pour faire de la F3. J’ai fait de la Formula Vee et de la F2000, car ça ne coûte pas trop cher. Le niveau est assez relevé, et je pouvais assouvir ma passion. Mais je n’avais aucune chance de monter dans une catégorie supérieure.

« C’est incroyable de me dire que je peux piloter une F3, alors que l’an dernier, à pareille date, je pilotais en Formula Vee. »

Elle adhère tout à fait à la philosophie des créateurs de la série.

Une monoplace F3 de la W Series lors du camp de sélection au circuit Almeria en Espagne Photo : W Series

Pour moi, c’est une plateforme pour les femmes pilotes qui n’auraient pas eu la chance de faire de la F3. Ce n’est que la première année de la W Series, et déjà, la visibilité est incroyable, alors je me sens vraiment privilégiée d’en faire partie. Megan Gilkes

La W Series est née avec son identité propre en piste et hors piste. Hors piste, c'est un logo parfaitement reconnaissable, des couleurs voyantes, un personnel de soutien qui a la mission de mettre en valeur les femmes pilotes.

La Chinoise Meng Gui donne ses impressions à un ingénieur lors du camp de sélection de la W Series. Photo : W Series

Dès sa sélection, Gilkes a fait des séances de photos officielles de la famille W Series.

« La couverture médiatique est incroyable, et la série fait tout ce qu’elle peut pour nous faire connaître. Grâce à la télédiffusion sur la chaîne britannique Channel 4, beaucoup de monde regarde les courses. Et nous profitons de la popularité de la série DTM, à laquelle nous sommes jumelées », ajoute-t-elle.

D'ailleurs, grâce à la W Series, elle a réussi à décrocher un volant dans le Championnat nord-américain de F3 (F3 Americas Championship). Elle participera aux quatre derniers week-ends de course de la saison. Le premier sera à Pittsburgh du 21 au 23 juin.

Megan Gilkes Photo : W Series

« La W Series nous donne tellement de visibilité que j’ai pu trouver un volant dans le Championnat de F3 des Amériques cet été. Je n’aurais pas pu y arriver sans la W Series, qui m’a permis d’améliorer mon profil de pilote. Comme je suis la plus jeune et la moins expérimentée du groupe de la W Series, ce temps de piste additionnel est providentiel pour moi. C’est une super expérience. »

L'équipe Momentum Motorsports a annoncé le 25 avril avoir engagé la Canadienne. Elle y retrouve l'Américaine Shea Holbrook... qui court elle aussi en W Series.

Débuts difficiles

La première course de la saison, à Hockenheim, ne s'est pas passée comme prévu pour Gilkes.

Elle n'a pas duré un tour. Incapable de freiner à l'approche de l'épingle, la Canadienne a heurté de plein fouet une autre voiture et a dû abandonner. Elle n'a pas été blessée, mais elle a lourdement endommagé la voiture.

« Mon accident à Hockenheim, ce n’est vraiment pas comme ça que j’imaginais mon début de saison, car j’ai perdu un temps de piste précieux, fait-elle remarquer. Alors j’ai décidé d’être très prudente dans la deuxième course, pour voir le drapeau à damier. J’avais désespérément besoin d’accumuler les kilomètres, ce que j’ai fait. »

Megan Gilkes (à gauche) après son accident à Hockenheim Photo : W Series

Megan Gilkes a terminé 14e de la deuxième course, à Zolder, en Belgique. Un accrochage devant elle lui a permis de gagner deux places. Elle est allée au bout de l'exercice et s'est approchée du top 10, qui donne des points.

Je crois qu’à partir de la prochaine course, à Misano (ce week-end en Italie), je vais m’améliorer, et je vise de rentrer dans les points. Je veux absolument retrouver le niveau de pilotage que j’avais lors du camp de sélection présaison. Je sais que je peux piloter à ce niveau. Je dois juste retrouver le moyen d’y arriver. Megan Gilkes

Chaque course est un nouveau défi

Parmi les particularités de la W Series, les pilotes changent d'ingénieur et de monoplace chaque course.

Megan Gilkes Photo : W Series

« Comme nous changeons de voiture et d’ingénieur chaque course, aucune d’entre nous ne peut être avantagée ou désavantagée, dit-elle. C’est à chaque course un tout nouveau défi. Évidemment, ça demande de s’adapter rapidement à la voiture et à notre ingénieur, alors que nous avons aussi à apprendre les circuits. Mais J’ai eu beaucoup de chance de bien m’entendre avec les ingénieurs jusqu’à maintenant, et j’espère juste obtenir de meilleurs résultats dans les courses à venir. »

« En me basant sur les deux premières courses, je crois que je peux entrer dans le top 10, estime la jeune Canadienne. J’ai fait des temps à Hockenheim et à Zolder qui me classaient dans le top 10, et même dans le top 5. Ce n’est pas évident, car certaines pilotes sont tellement expérimentées, elles faisaient déjà de la F3 avant. »

Megan Gilkes pense notamment à Jamie Chadwick, qui participe au Championnat britannique de F3. C'est elle qui a remporté les deux premières courses de la W Series.

La série distribue en 2019 une bourse totale de 1,5 million de dollars américains, dont 500 000 $ pour la championne.

Jamie Chadwick dans la F3 de marque Tatuus de la W Series Photo : Twitter / Jamie Chadwick

Pour sa première saison, la W Series n'a programmé que six courses à son calendrier. Donc, chaque faux-pas coûte cher. Et les pilotes ne savent pas si elles auront la chance de poursuivre l'aventure en 2020.

« Je ne sais pas quels sont les plans de la W Series, si certaines pilotes restent dans la série ou non. Ça se décidera à la fin de la saison, pas avant. Alors moi, je dois me concentrer sur chaque course, faire de mon mieux chaque fois que j’entre en piste. »

J’aimerais vraiment faire une deuxième saison en W Series. Mais ce n’est pas moi qui décide. J’espère y rester le plus longtemps possible, car avec le peu de budget dont je dispose, je ne pourrai pas courir en Angleterre ou en Europe le temps de mes études. Je n’en ai pas les moyens. Megan Gilkes

« Alors, je dois tirer le maximum de mon expérience en W Series, et dans le Championnat nord-américain de F3, pour tenter d’aller plus loin dans ma carrière de pilote », mentionne-t-elle.

Qui sait si ses performances dans la W Series, qui est diffusée aux États-Unis au réseau NBC, n'intéresseront pas des entreprises canadiennes?

Quant à la F1, son rêve de petite fille quand elle faisait du karting, elle tient à y accéder, mais pas forcément sur la piste. Elle y a goûté lors d'un stage de travail dans l'équipe Mercedes-Benz.

« La F1, c’est la raison pour laquelle je fais des études en ingénierie aéronautique, et mon but dans la vie est de travailler en F1. Comme pilote, ce serait le rêve. Mais en même temps, j’espère que mes études me permettront d’y accéder comme ingénieure, et qu’il y aura une place pour moi dans une équipe. »

« Je n’ai pas encore envoyé mon C. V. aux équipes, mais je compte le faire dans quelques années », conclut-elle en riant.