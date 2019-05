La nostalgie Federer à Paris

PARIS - Près d'une minute s'est écoulée entre le début et la fin de la présentation d'usage de Roger Federer avant son match contre Casper Ruud sur le court Suzanne-Lenglen à Roland-Garros.

La feuille de route du Suisse est bien garnie avec ses 101 titres, dont 20 victoires majeures. Son palmarès a de quoi intimider un rival de 20 ans, même ramené à l’essentiel.

Federer a ajouté une page à sa légende vendredi en devenant le premier joueur de l’histoire à disputer 400 matchs en tournois du grand chelem. Une nouvelle marque, mais la routine pour le Suisse.

« Tu me l’apprends, a répondu Federer à un journaliste en point de presse. Je ne savais pas, mais je suis content de le réaliser ici à Roland-Garros. J’ai atteint beaucoup de plateaux ailleurs, mais ici c’est spécial. C’est ici que j’ai joué mon premier grand chelem et c’est le plus proche de la maison à Bâle. Ça compte aussi. »

À son tout premier match en grand chelem, en 1999, Federer avait enlevé la première manche contre l’Australien Patrick Rafter, mais avait perdu les trois suivantes.

Cette année-là, il avait notamment servi de partenaire d’entraînement à un certain Christian Ruud, le père de Casper Ruud, victime du jour en trois manches de 6-3, 6-1 et 7-6 (10/8).

Si la séance d’entraînement n’a pas marqué l’esprit de papa Ruud, Federer, lui, n’a rien oublié.

Après le match, il a encensé le jeune Norvégien. Sa réponse, une véritable énumération de qualités, rappelait celle offerte à Miami, en mars, au sujet de Félix Auger-Aliassime.

Il est comme ça, Federer. Il répond à toutes les questions avec générosité.

Roger Federer Photo : Getty Images / Adam Pretty

Depuis son arrivée à Paris, il a beaucoup parlé du passé. Normal. À 37 ans, bientôt 38, il est beaucoup plus proche de la fin que du début. Et puisqu’il a fait l’impasse sur Roland-Garros au cours des trois dernières saisons, il n’est pas exclu qu’il y soit pour la dernière fois.

« Je trouve que mes 20 ans passés sur le circuit professionnel ont passé trop vite à un certain degré, a dit Federer. On m’a posé des questions parce que Casper Ruud n’était pas né quand j’ai commencé. D’autres questions parce que ça fait 10 ans que j’ai gagné mon titre ici. »

C’est normal d’être nostalgique. Quand on croise de vieux amis, on parle du passé. Roger Federer

Federer a rappelé l’assemblée à l’ordre d’un regard furtif sur les écrans des murs de la salle de presse pour voir qui du Français Nicolas Mahut ou de l’Argentin Leonardo Mayer le rejoindrait en huitièmes de finale.

« Si ça ne vous gêne pas, je vais aussi regarder dans le futur un peu », a souri Federer.

Federer veut jouer sans pression

Sans faire trop de bruit et sans perdre la moindre manche en trois tours, voilà Federer en huitièmes de finale, où l’attend finalement l’Argentin Mayer.

Ses matchs, tout comme ses points de presse, sont très courus. Après deux duels sur le grand court Philippe-Chatrier, le Suisse a foulé le court Suzanne-Lenglen pour la première fois de la semaine.

Les 10 000 sièges, 5000 de moins que sur le Chatrier, étaient pratiquement tous occupés.

Il faut voir aussi la cohue que génèrent les moindres déplacements de quelques mètres de Federer entre le court central et la salle de presse. Il est toujours détendu, à mille lieues des visages crispés des gardes du corps qui l’entourent pour ces quelques secondes.

Il apprécie jusqu’ici sa semaine à Paris. D’ailleurs mardi, la veille de son match de deuxième tour, Federer s’est même permis une visite au musée. Il en profite pour manger aux grandes tables de la capitale française.

Et le plus important, il assure et se rassure sur le terrain.

Je ne savais vraiment pas à quoi m’attendre de ma présence ici et là je commence à avoir des réponses. Je ne sais pas encore où se situe mon plafond de performance. Je suis au quatrième tour, quatre ans après ma dernière présence, j’ai atteint un premier but. Roger Federer

Roger Federer au service Photo : Getty Images / Adam Pretty

Son corps tient le coup, son esprit est libéré. Federer est heureux et ça paraît. Il joue sans avoir rien à perdre.

Federer a été roi partout où il est passé, sauf à Paris, où il n’aspire même pas au titre de régent comme Rafael Nadal, en quête de son 12e titre sur l’ocre.

L’élégance du jeu de Federer ne se marie pas toujours à la perfection aux rudes bagarres de la terre battue. Mais qui se plaindrait que Federer retrouve Nadal pour une sixième fois à Porte d’Auteuil?

Leur route pourrait se croiser en demi-finales.