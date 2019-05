Le possible dernier tour de piste d'Ignacio Piatti avec l'Impact (7-6-3) tourne au cauchemar. Une première blessure au genou droit l'a contraint à rater une dizaine de matchs ce printemps. Sa seconde forcera le onze montréalais à faire preuve d'inventivité pour la majeure partie de l'été.

Une torsion du genou et des douleurs musculaires au mollet ont tenu Piatti à l'écart du jeu au début de la saison. Tout juste remis sur pied, le milieu de terrain a de nouveau trébuché. Un ligament extérieur étiré au genou droit l'obligera maintenant à demeurer sur les lignes de touche de 2 à 3 mois.

Une éternité pour le Bleu-blanc-noir.

« C'est un énorme coup dur, c'est une tuile dans notre jardin, ça continue... Qu'est-ce que vous voulez faire? Le premier à qui je pense, c'est évidemment Nacho [Piatti]. Je l'ai vu tellement malheureux jusqu'à présent de ne pas pouvoir jouer », commente l'entraîneur Rémi Garde.

« Revenir d'une blessure, avec les efforts que cela demande, et avoir un autre coup dur comme ça, c'est terrible, enchaîne-t-il. Pour lui et bien sûr pour l'équipe, c'est très embêtant. »

Plus tard que tôt

L'entraîneur-chef s'est montré plutôt pessimiste lorsqu'il a été questionné au sujet de la durée de la rééducation du meneur offensif de 34 ans.

Le fer de lance de l'attaque montréalaise, qui produit à un rythme supérieur à un but aux deux matchs depuis 2016 (53 réussites en 97 duels, dont 93 départs), ne devrait pas fouler le terrain avant la fin de juillet ou le début d'août, dans le meilleur des scénarios.

Et il n'est pas question ici de renouer avec l'action dans le cadre d'un affrontement, selon Garde, mais plutôt de retrouver ses sensations à l'entraînement.

Tout le monde ne cicatrise pas à la même vitesse. C'est une fourchette [de 8 à 12 semaines]. Si on parle de deux mois, à mon avis, c'est avant de pouvoir reprendre la réathlétisation. Malheureusement, d'après ce que j'ai compris, je n'imagine pas forcément Nacho jouer un match dans deux mois. Mais j'espère me tromper, j'espère que la cicatrisation ira plus vite. Rémi Garde, entraîneur-chef de l'Impact de Montréal

Ignacio Piatti Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

« C'est un petit peu difficile, surtout à accepter pour lui et pour l'équipe aussi parce que c'est notre capitaine, et il le restera toujours, affirme Bacary Sagna. Ça restera probablement le meilleur joueur de l'Impact. On sait ce qu'il peut apporter à l'équipe, l'impact qu'il a dans l'équipe, à quel point les gens l'aiment et comment il est aimé dans l'équipe. »

« Ça fait quelque chose quand même, c'est quelqu'un qui a toujours tout donné pour l'organisation et l'équipe, poursuit le défenseur. C'est comme ça, il faut l'accepter, qu'il se soigne, qu'il profite du temps avec sa famille et qu'il se change les idées. Quoi qu'il en soit, on l'attend avec impatience. »

La solution à court terme pour pallier la perte du milieu de terrain, du moins jusqu'à l'ouverture de la fenêtre des transferts estivale le 7 juillet, viendra de l'interne.

L'option de jeter un oeil à l'extérieur de la Major League Soccer (MLS) vient avec sa propre contrainte. « Il y a l'analyse sportive et l'analyse financière qui doivent se croiser et trouver un objectif commun », explique Garde.

Le tacticien français désire approcher cette nouvelle longue séquence de matchs sans Piatti de la même manière que la précédente. L'Impact a présenté un rendement de 5-4-2 pendant l'absence de l'Argentin. Et sept de ces rencontres ont été disputées loin du stade Saputo.

Le onze montréalais pointe au 3e rang dans l'Est avec des retards respectifs d'un et deux points sur l'Union de Philadelphie (7-4-4) et le D.C. United (7-4-5) malgré le fait que Piatti n'ait revêtu l'uniforme que dans 5 des 16 confrontations.

« Quand on regarde les équipes qui fonctionnent bien dans la MLS, qui sont au sommet chaque année, ce sont des équipes qui sont portées par un ou deux leaders techniques et offensifs. Depuis un certain temps, nous sommes dans une configuration différente. Ça ne nous a pas empêchés d'obtenir des résultats corrects, soutient Garde.

« On va rester très motivés pour continuer sur notre lancée pour qu'on soit toujours dans la même position lorsque Nacho reviendra [au jeu]. Dans un monde idéal, on peut se dire que Nacho sera en pleine forme pour la fin de la saison. En espérant qu'il nous emmène là où l'on veut aller. »