Karolina Pliskova range sa raquette à Roland-Garros

Cette défaite précoce de Pliskova, ajoutée à l'abandon de la Néerlandaise Kiki Bertens (no 4), à l'élimination de l'Allemande Angelique Kerber (no 5) et au forfait de sa compatriote Petra Kvitova (no 6) depuis le début de la semaine, assure à la Japonaise Naomi Osaka (no 1) de rester au sommet de l'échiquier mondial à l'issue de la quinzaine parisienne.

Victorieuse à Rome il y a deux semaines, Pliskova faisait partie des principales prétendantes au trophée aux Internationaux de France.

« C'était un match très difficile, elle m'a gardé sous pression tout le match. Elle m'a fait courir partout. Je suis heureuse de m'en être sortie », a dit Martic.

Je n'arrive pas à y croire, j'en tremble pour être honnête, ce sont tellement d'émotions. Petra Martic

L'athlète de 28 ans affrontera l'Estonienne Kaia Kanepi ou la Russe Veronika Kudermetova en huitièmes de finale.

Martic a égalé son meilleur résultat dans un tournoi du grand chelem en atteignant le quatrième tour. Elle n'a perdu que 12 jeux en 3 confrontations à Paris.

Par ailleurs, ses 14 triomphes sur terre battue depuis l'entame de la saison sont un sommet sur le circuit de la WTA.

D'autres résultats à venir.

Autre résultat du troisième tour :