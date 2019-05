Finale de la NBA : les Raptors renversent les Warriors dans le match no 1

La dernière fois que les Warriors avaient perdu le premier match d’une série était en 2016 (contre le Thunder d’Oklahoma City de Kevin Durant… et Serge Ibaka).

Le plan de match de Golden State était clair : défendre avec férocité les actions de Kawhi Leonard, le doublant régulièrement. Pour l’essentiel, l’idée a fonctionné, mais Golden State a été sans réponse face à Pascal Siakam.

Le Camerounais a particulièrement électrisé la foule du Scotiabank Arena au troisième quart avec une récolte de 14 points, qui portait alors son total à 26.

Dans l’ombre des vrilles et des courses de Siakam, Stephen Curry (34 points) a maintenu les Warriors à flot, sans se récolter les mêmes hourras de la foule.

Au quatrième quart, l’ailier fort des Raptors a poursuivi son travail de démolition, mais il a su également démontrer la flexibilité dans son jeu. Au fur et à mesure que les Warriors se sont ajustés à lui, il a su trouver ses coéquipiers alors que Golden State fermait les trouées menant au panier.

Siakam a terminé le match avec 32 points, un sommet dans sa carrière.

Avoir un Kawhi Leonard dans sa formation a permis aux Raptors de ralentir le rythme en fin de match. Ce n'était plus le temps pour les envolées de Siakam, mais pour le jeu lent et méthodique du timide numéro 2, et les Raptors ont été capables de garder à distance les doubles champions en titre.

« On a fait ce qu'on devait faire en gagnant le premier match devant notre public, mais ils ne sont pas champions pour rien, ils vont réagir dès le prochain match », a prévenu Siakam.

Le deuxième match aura lieu dimanche soir, à Toronto.