Baseball majeur : aux guichets, l’hémorragie se poursuit

Seulement 5786 spectateurs ont franchi les tourniquets du Tropicana Field pour voir à l’oeuvre les Rays, qui présentent pourtant l’une des meilleures formations de la très relevée Division est de la Ligue américaine. Ce soir-là, les Rays se battaient d’ailleurs pour le premier rang de la division.

Ce qu’il y a d’inusité dans cette histoire, c’est qu’il s’agissait de la plus petite foule de l’histoire des Rays, qui occupent pourtant les bas-fonds de la MLB depuis le début des années 2010 au chapitre des assistances.

Cette saison, les Rays (à qui de nombreux observateurs prédisent un déménagement à Montréal) occupent le 29e rang dans le baseball majeur avec des foules moyennes de 13 941 spectateurs. Ce sont leurs voisins floridiens, les Marlins de Miami, qui traînent loin au 30e rang avec des foules moyennes de 9554 spectateurs.

Depuis 2011, malgré le fait qu’ils aient assemblé de très bonnes équipes, les Rays ont été bons derniers (30es) aux guichets durant quatre saisons et avant-derniers à deux reprises. Au cours des huit dernières années, par rapport aux 29 autres organisations de la MLB, leur meilleure performance aux guichets a été une 28e place (en 2011).

***

Ces statistiques réjouissent évidemment les amateurs de baseball québécois.

Dans de telles conditions, il est difficile d’imaginer que les Rays puissent survivre ou trouver le financement nécessaire à la construction d’un nouveau stade.

Déménager les Rays à Montréal constituerait la solution la plus facile pour les dirigeants de la MLB. La mouture 2.0 des Expos serait maintenue dans la Division est de l'Américaine et aucun remaniement ne serait nécessaire. L’industrie touristique montréalaise profiterait largement de cette proximité avec des équipes renommées comme les Red Sox de Boston, les Yankees de New York et les Blue Jays.

Aussi, pour Stephen Bronfman et son groupe d’investisseurs, mettre la main sur une organisation performante dont le réseau de filiales est déjà fonctionnel simplifierait énormément les choses. Il s’agirait d’une acquisition clé en main. Les Expos 2.0 seraient par ailleurs susceptibles d’offrir immédiatement des saisons gagnantes à leurs partisans au lieu de devoir leur imposer une longue traversée du désert.

***

Le problème, c’est que les Rays ne sont pas les seuls à souffrir de la gale. Il s’agit plutôt d’une épidémie. Le baseball majeur connaît une période de décroissance unique dans son histoire. Depuis sept ans, les assistances globales s’égrainent d’année en année.

La saison dernière, la MLB a compilé des assistances totales de 69 671 272 spectateurs, perdant d’un seul coup plus de 3 millions de partisans par rapport à la saison 2017 (72 678 797). Le commissaire Rob Manfred avait attribué cette importante baisse d’achalandage à la mauvaise température qui avait frappé la côte est des États-Unis durant le premier mois de la saison.

Malgré les aléas de la météo du printemps 2018, on se serait attendu à ce que la Série mondiale d’octobre dernier, mettant en vedettes les Red Sox de Boston et les Dodgers de Los Angeles, suscite un vif intérêt. Or, le premier match opposant ces deux équipes historiques s'est retrouvé au 4e rang des rencontres les moins regardées selon le site sportsmediawatch.

[NDLR : Dans son analyse, sportsmediawatch soulignait que la chute des audiences de la Série mondiale suit depuis 20 ans exactement la même courbe que les cotes d’écoute des émissions de télé les plus regardées aux États-Unis. En saison, par contre, les cotes d’écoute régionales des équipes demeurent très robustes.]

Cela dit, les affaires ne vont guère mieux aux guichets cette saison. Les équipes de la MLB ont déjà accueilli 482 776 spectateurs de moins qu’à pareille date l’an dernier. Si cette tendance devait se maintenir, la MLB accueillerait environ 1,4 million de spectateurs de moins qu’au cours de la saison 2018.

En résumé, ça signifierait qu’entre 2012 (74 859 268 de spectateurs) et 2019 (68 253 017 de spectateurs environ) le baseball majeur aurait perdu quelque 6,6 millions de ventes annuelles aux guichets. C’est préoccupant.

Cet exode apparaît encore plus considérable lorsqu’on se rappelle qu’en 2007, la MLB avait connu la meilleure saison de son histoire en accueillant près de 79,5 millions d’amateurs dans ses stades.

Rob Manfred, commissaire du baseball majeur Photo : Getty Images / Rob Carr

***

Depuis plus de 100 ans, pour toutes sortes de raisons, les assistances du baseball majeur ont toujours varié d’une saison à l’autre et les dirigeants des équipes ne se sont jamais vraiment souciés de ces soubresauts.

D’une année à l’autre, on pouvait enregistrer une perte de plusieurs millions de spectateurs pour ensuite recommencer à en gagner la saison suivante. Ce phénomène n’a jamais été linéaire.

Depuis 2012, l’hémorragie ne semble toutefois pas vouloir se résorber. La MLB a successivement enregistré des pertes de 832 000 (2013), 287 000 (2014), 600 000 (2016), 480 000 (2017) et 3 millions (2018) de spectateurs. La seule année de « croissance » est survenue en 2015 alors qu’on a noté une hausse de seulement 20 000 personnes, soit l’équivalent de 8 spectateurs par match.

Dans l’histoire de la MLB, une telle période de décroissance n’est jamais survenue.

***

Quand on compile ces chiffres, on comprend mieux pourquoi le commissaire Manfred fait des pieds et des mains pour accélérer le déroulement des matchs et pour tenter de rendre son sport plus attrayant.

La MLB a toujours été une organisation très conservatrice. Il faut que les colonnes du temple soient sérieusement ébranlées pour qu’on aille jusqu’à envisager des modifications aux règles du jeu.

Au cours des derniers mois, une entente a notamment été signée avec la Ligue atlantique (un circuit professionnel mineur indépendant) afin de mettre immédiatement à l’essai des modifications qu’envisage la MLB au cours des prochaines années. Notamment :

à la mi-saison, le monticule sera notamment reculé de 2 pieds afin de limiter le nombre de retraits sur des prises et pour faire en sorte que les spectateurs puissent avoir droit à davantage d’action sur le terrain;

l’arbitrage derrière le marbre est automatisé. Les officiels se font transmettre des données enregistrées par un radar avant d’appeler les prises et les balles;

les pauses entre les manches sont limitées à seulement 1 min 45 s, ce qui fait que les lanceurs se précipitent hors de l’abri pour avoir le temps d’effectuer leurs lancers d’échauffement;

les déplacements défensifs sont interdits (deux joueurs doivent se trouver de chaque côté du deuxième but en tout temps) de façon à favoriser l’attaque;

les visites au monticule sont interdites, sauf pour effectuer un changement de lanceur.

***

L’éventuel retour du baseball majeur à Montréal est désormais considéré comme un fait accompli, tant par les amateurs que par la classe politique et la communauté d’affaires.

Ce projet est emballant à plusieurs égards, bien qu’on ne sache toujours pas comment les futurs propriétaires des Expos 2.0 entendent payer leur stade.

Cela dit, il serait sage que nous suivions collectivement la manière dont l’industrie du baseball évolue, histoire de mieux comprendre ses perspectives d’avenir.

Pour l’instant, on constate que la MLB traverse une mauvaise passe et que ses stades se vident lentement. Bien que les seuils de fréquentation soient encore excellents, les dirigeants semblent comprendre qu’il s’agit d’une tendance lourde puisque les nouveaux stades (récemment construits ou planifiés) sont plus conviviaux, mais contiennent de moins en moins de sièges.

Les modifications draconiennes envisagées aux règles du jeu suggèrent par ailleurs que les penseurs de la MLB sont inquiets et ne sont plus tout à fait certains de l’attrait ou de la valeur de leur produit.

Les temps changent et il faut savoir s’adapter. Soit. Mais, juste au cas, gardons tout de même les yeux sur la balle.