Le tennis canadien est-il surmené?

BILLET - Avec l'ascension des Denis Shapovalov, Bianca Andreescu et Félix Auger-Aliassime, c'est avec enthousiasme qu'on célèbre le tennis canadien depuis un an ou deux. Mais faut-il s'inquiéter que quatre des cinq fleurons canadiens aient été trop diminués pour se faire justice à Roland-Garros?

Félix Auger-Aliassime a renoncé pour soigner une blessure à l’aine (adducteur). Rien de grave, dit-on. Une pause de 7 à 10 jours devrait suffire.

Bianca Andreescu est revenue trop vite. Blessée à l’épaule en mars, elle allait bien à l’entraînement, mais un match marathon (plus de trois heures de jeu réparties sur deux jours) a ravivé la douleur. Nouvelle déchirure, moins grave que la précédente. Rappelons qu’elle a été la joueuse la plus active du circuit de janvier à mars.

Eugenie Bouchard est passée en coup de vent à Paris. Toujours incommodée par des douleurs abdominales, elle était incapable de servir à son aise. C’est ainsi qu’elle a expliqué sa défaite au premier tour contre Lesia Tsurenko, 27e au classement mondial.

Milos Raonic a déclaré forfait. Il souffre de nouveau de la jambe droite. C’est le genou cette fois. Ce n’est pas la première fois. Et il y a eu le pied aussi. Et la hanche. Sans oublier des spasmes au dos récurrents. À 28 ans, on a l’impression que sa grande charpente de 1,95 m (6pi 4 po) est usée.

Reste Denis Shapovalov, qui semble fait de caoutchouc et qui a perdu contre l’Allemand Jan-Lennard Struff sans se plaindre du moindre bobo.

Le calendrier

Grâce à son ascension au classement mondial, Andreescu va au moins s’épargner les matchs de qualifications, désormais. Ce ne sera pas le cas pour Eugenie Bouchard, que son 77e rang forcera à jouer des matchs additionnels, juste pour mériter le droit de jouer.

La commande est difficile. Novak Djokovic a dénoncé ce calendrier. Serena Williams aussi. Roger Federer gère ses tournois. Il joue moins qu’avant. Son statut de mégavedette lui permet de s’éloigner.

Roger Federer Photo : Getty Images / KENZO TRIBOUILLARD

Cependant, la quasi-totalité des joueurs et des joueuses est soumise à des obligations de participation. À tel point qu’on échange des regards quand les favoris se font commodément surprendre dès le premier tour d’un tournoi donné. On salue l’exploit du négligé qui les a éliminés. Bravo. Mais on se demande du même souffle si le perdant n’a pas un peu levé le pied pour s’accorder un repos sans contrevenir aux règles de participation.

Gérer

C’est dans ce contexte que cette belle génération de joueurs et de joueuses canadiens doit composer.

Ne lancez pas la pierre aux dirigeants du programme national. Ils auront beau se montrer raisonnables et prudents, ce sera toujours l’athlète qui décidera, qui insistera.

La gestion est commune, partagée.

L’époque est tellement prometteuse et enthousiasmante qu’on croise les doigts pour que cette belle équipe canadienne, tant masculine que féminine, écoute sa raison. Même si la raison, ça peut aussi conduire, parfois, jusqu'à partir. Parlez-en à Samuel Girard.