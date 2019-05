Leconte de Roland-Garros

Depuis, chaque fois qu’il remet les pieds à la Porte d’Auteuil, c’est ce match qui lui revient systématiquement en tête.

« Chaque fois, je pense à ma finale, confie Leconte, 55 ans, à Radio-Canada Sports. Il ne me manquait qu’une victoire pour soulever le trophée. J’ai raté la dernière marche, la pire marche. »

Aujourd’hui, il travaille notamment pour la chaîne Eurosport. Le titre de cet article est d’ailleurs inspiré par celui de ses capsules vidéo quotidiennes, des rappels historiques et humoristiques, diffusées chaque jour par la chaîne sportive.

Sur le terrain, Leconte avait pourtant le profil atypique pour réussir à Roland-Garros. Le gaucher était un pur attaquant et montait souvent au filet. Son énergie débordante et son exubérance étaient un catalyseur pour la foule parisienne.

C’est avec la même énergie qu’il a accueilli le journaliste de Radio-Canada Sports, en le prenant spontanément par l’épaule.

« Oula, c’est du solide, une vraie carrure de bûcheron canadien. »

Le ton de l’entrevue était donné.

Henri Leconte à Melbourne, en janvier 2019 Photo : Getty Images / Kelly Defina

La passion de Leconte pour son sport, pour Roland-Garros en particulier, est palpable.

« Vous savez, la terre battue, il faut l’aimer, il faut la manger, il faut danser dessus. Pour avoir du succès, il faut être fanatique de cette surface et il faut bien s’y préparer. C’est une surface magique et il faut sentir ça dans son coeur. »

Une surface magique, certes, mais sur laquelle les Français peinent à s’élever. Bien sûr, Benoît Paire vient de remporter le tournoi de Lyon, sur terre battue, mais l’ocre parisien attend depuis 35 ans un champion tricolore.

La dernière championne, Mary Pierce, a fait rêver Paris en 2000.

« C’est dommage parce qu’on a une génération qui a un bon potentiel, mais ce sera un peu compliqué pour la prochaine, analyse Leconte. Gaël Monfils a le jeu parfait pour bien jouer sur la terre battue, mais c’est un peu plus compliqué pour Tsonga, qui est plus lourd et puissant. On peut imaginer que les joueurs ont beaucoup de pression à la maison. Il faut y croire et être prêt à se battre. »

Jo-Wilfried Tsonga à Paris Photo : Getty Images / Clive Brunskill

Leconte, lui, n’a jamais reculé au duel. Sa fiche immaculée de sept victoires contre aucune défaite à Roland-Garros lors des matchs conclus en cinq manches en est la preuve éloquente.

« La clé, c’est d’être bien préparé et d'être très fort physiquement, explique-t-il. Il faut être prêt pour un tournoi de sept matchs en cinq manches. Et il faut gagner beaucoup de matchs avant pour être en confiance. »

Les Français du Canada

Henri Leconte n’a que de bons mots pour la jeune pépite québécoise Félix Auger-Aliassime, à qui le journal L’Équipe a consacré sa page frontispice plus tôt ce printemps. Le quotidien sportif l’a décrit comme le Kylian Mbappé du tennis, en référence au prodige de l’équipe de France de soccer.

La comparaison est toutefois un peu forte selon Leconte.

« Il faut attendre un peu quand même et garder les pieds sur terre, d’abord parce que ce n’est pas le même sport, tranche le Français. Ça va se jouer beaucoup dans la tête. Il doit être très bien entouré parce qu’aujourd’hui, avec les réseaux sociaux, tout s’enflamme très vite. Reste que c’est un beau compliment. »

C’est un beau joueur, il a une bonne attitude et on sent qu’il aime le jeu et le combat. On sent qu’il a quelque chose. Après, c’est étape par étape. Il a besoin de prendre un peu d’étoffe musculaire et d’apprendre à enchaîner les matchs et les victoires. Il a assurément un beau potentiel. Henri Leconte

Félix Auger-Aliassime Photo : Getty Images / Adam Pretty

Leconte avait aussi de bons mots pour Louis Borfiga, vice-président du développement à Tennis Canada. Les deux se connaissent depuis fort longtemps. Et pour Leconte, Louis, c’est plutôt Luigi.

« Il a énormément de qualités et, surtout, il a un coeur extraordinaire et une bonne logique qui lui permet de savoir ce qu’il veut faire, confie-t-il. Vous lui avez laissé l’occasion de s’exprimer au Canada et regardez le travail qu’il accomplit. Vous avez de la chance de l’avoir. »

En fait, Louis Borfiga n’est pas le seul Français dans l’organigramme de développement de Tennis Canada. Les deux entraîneurs de Félix Auger-Aliassime, Guillaume Marx et Frédéric Fontang, sont aussi nés dans l’Hexagone.

Ils ont du succès à entraîner les Canadiens, parce qu’on ne leur a pas fait confiance en France. Au départ, ils ont eu une progression atypique, en marge de la Fédération française. Ensuite, ils ont voulu imposer leurs idées et on leur a dit : "Eh bien non, ça ne cadre pas dans notre système." Ce sont pourtant des passionnés qui font un travail exceptionnel. Henri Leconte

« J’ai fait confiance en Guillaume et en Frédéric parce que je savais que c’était de très bons entraîneurs, ajoute Louis Borfiga. Je suis d’accord avec les propos d’Henri et je trouve qu’ils font partie du gratin des entraîneurs sur le tour. »

Pourtant, la structure implantée par Louis Borfiga au Canada s’inspire de celle de la Fédération française de tennis. Le navire est simplement plus facile à diriger.

« C’est une grande machine la Fédération française et, des fois, quand c’est trop grand, c’est difficile à faire fonctionner, dit Borfiga. On est plus modeste et on prend des décisions plus rapidement. Alors qu’en France, avec cette grande machine, tout le monde donne son avis et, au final, c’est plus difficile. »

Reste que la France n’est pas encore à la traîne du Canada. Loin de là.

Dix joueurs tricolores sont classés parmi les 100 premiers au monde, contre trois seulement pour le Canada. Dans la WTA, c’est cinq à deux en faveur de la France.