Tour d'Italie : Nibali fléchit dans la 17e étape, Carapaz toujours plus rose

Au lendemain de l'éprouvante journée du Mortirolo, Nibali a fléchi dans le dernier kilomètre. Le « Requin de Messine », dans un mauvais jour, est resté au niveau du Slovène Primoz Roglic pour céder finalement 7 secondes à Carapaz et 19 au coéquipier de l'Équatorien, l'Espagnol Mikel Landa, parti à l'avant aux 3 km.

« Le Mortirolo était très dur, la fatigue s'est accumulée, a estimé Carapaz. On avait le plan de prendre un peu d'avance si l'occasion se présentait. C'est une très bonne journée. »

À quatre jours de l'arrivée, le maillot rose compte désormais 1 min 54 s d'avance sur Nibali et 2 min 16 s sur Roglic.

« Je ne peux pas me considérer comme le vainqueur, il reste pas mal de kilomètres. Mais, avec cette avance, je peux être tranquille », a-t-il dit.

Annoncé par la presse italienne sur le départ en fin d'année – la Gazzetta dello Sport évoque des contacts avancés avec l'équipe Ineos, anciennement Sky –, Carapaz a conclu sur ses chances de gagner pour la première fois le Giro dimanche à Vérone : « Oui, je peux avoir confiance. Mais si, d'ici là, je peux gagner une seconde par-ci une seconde par-là... »

L'étape, après un départ très animé, a donné lieu à une échappée de 18 coureurs, dont 7 (Bakelants, Brambilla, Chaves, De Gendt, Formolo, Jungels, Masnada) ont déjà gagné une étape de grand tour. Mais, à l'arrivée, c'est un coureur de 25 ans bien moins connu qui s'est imposé.

Nans Peters, ancien capitaine de route de l'équipe de France espoirs, a ouvert son palmarès professionnel à Anterselva. Par coïncidence, ce grand amateur de ski nordique a gagné dans le stade qui accueillera les mondiaux de biathlon l'hiver prochain.

Pour signer la deuxième victoire française, après le sprint d'Arnaud Démare à Modène (10e étape), Peters a attaqué à 16 km de l'arrivée.

Nanti d'une minute d'avance au pied, il a encore creusé l'écart sur la montée finale.

« Je m'étais dit que j'en mettrais une seule (attaque), a expliqué le vainqueur du jour. Je me suis concentré sur Formolo et sur De Gendt, qui étaient les hommes forts de l'échappée. J'ai vu que ça s'observait et j'y suis allé sans me poser des questions. »

« Je n'avais jamais gagné, je tournais autour, a ajouté le Français. Mon Giro était déjà réussi, en ayant porté pendant plusieurs jours le maillot blanc de meilleur jeune. Je n'avais pas de stress. »

Derrière lui, le Colombien Esteban Chaves (2e du Giro 2016), parti en contre-attaque, a échoué à se rapprocher. Il a pris la 2e place sur la ligne, mais à 1 min 34 s au bout des 181 km.

Le Québécois Guillaume Boivin (Israel Cycling Academy) a fini 125e de l’étape, à 30 min 12 s du vainqueur. Il est 127e au classement général, avec un retard d’un peu plus de 4 h sur Carapaz.

Jeudi, les sprinteurs auront une dernière chance de gagner avant la conclusion dimanche du Giro.

La course redescend au niveau de la mer dans la 18e étape (222 km) qui part de Valdaora pour rejoindre Santa Maria di Sala, dans l'arrière-pays de Venise, où l'arrivée est jugée au bout d'une ligne droite de près de 2 km.