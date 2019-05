Félix Auger-Aliassime gagnera un jour Roland-Garros, insiste Louis Borfiga

La décision du clan Auger-Aliassime de ne pas disputer les Internationaux de France n’est en aucun cas un recul dans sa progression, selon lui.

« Ils ont privilégié le futur par rapport au présent et c’est tant mieux, explique Borfiga, rencontré par Radio-Canada Sports. Il aurait pu jouer et aurait pu aggraver sa blessure et ne pas jouer de tout l’été. Alors que là, il sera de retour dans une dizaine de jours. »

« Nadal a raté Roland-Garros au même âge et, ensuite, il a gagné le tournoi 11 fois. On souhaite la même chose », ajoute-t-il, sourire en coin.

Louis Borfiga estime aussi que de participer au tournoi de Lyon, où Auger-Aliassime s’est blessé, était le bon programme pour le jeune homme de 18 ans, même si les grands noms du tennis font souvent l’impasse sur les tournois précédant les semaines de tournoi du grand chelem.

« Cette année, c’était le bon programme parce qu’on juge que Félix est toujours en formation et c’est une bonne chose d’avoir joué un tournoi de cette importance. En plus, il a atteint la finale. Roland-Garros, il le gagnera un jour, mais on sait que ça n’allait pas être cette année de toute façon. »

Il est aussi optimiste au sujet de Denis Shapovalov, malgré sa saison difficile sur terre battue. Le Torontois n’a remporté que deux de ses huit matchs et a été sorti dès le premier tour à Paris par l’Allemand Jan-Lennard Struff.

« Son manque de confiance explique la défaite parce qu’il y avait de la place pour passer, explique Borfiga. Denis doit trouver un déclic pour retrouver le niveau qu’il avait l’an passé et il y a deux ans. Il va devoir gagner un match difficile pour regagner sa confiance. Il doit retrouver l’insouciance qu’il avait quand il sortait des coups incroyables, notamment à la Coupe Rogers en 2017. »

Denis Shapovalov Photo : Getty Images / Clive Brunskill

Des retours différents pour Andreescu et Bouchard

Les deux meilleures raquettes canadiennes féminines ont fait leur retour à Roland-Garros après une absence de deux mois.

Si Bianca Andreescu a réussi ce retour, grâce notamment à sa force mentale, Eugenie Bouchard n’a pas complètement raté le sien, selon Borfiga. Le résultat, une défaite au premier tour contre l’Ukrainienne Lesia Tsurenko, était prévisible.

« Avec les moyens qu’elle avait, elle a livré une bonne performance, analyse le vice-président de Tennis Canada. Pour retrouver son niveau, il va falloir qu’elle retravaille très très fort, ce dont elle est capable. Son match de mardi nous permet d’être optimistes. »

Bianca Andreescu Photo : Getty Images / PHILIPPE LOPEZ

Pour ce qui est d’Andreescu, il salue ses qualités mentales, mais n’a pas voulu s’étendre au sujet de la blessure à l’épaule qui l’a incitée à déclarer forfait de son match de double prévu mercredi.

Son prochain match en simple, contre l’Américaine Sofia Kenin, aura lieu jeudi.