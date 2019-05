Comment les Raptors peuvent-ils vaincre les Warriors en finale de la NBA?

ANALYSE - Depuis cinq ans, chaque saison de la NBA s'amorce par un sentiment d'inévitabilité : les Warriors seront champions. En 2016, les Cavaliers de Cleveland avaient pourtant renversé Golden State , qui venait de réaliser un record de 73 victoires. Rien n'est impossible. Et après avoir éliminé la meilleure équipe et le meilleur joueur de la NBA cette saison, les Raptors ont déjà prouvé qu'ils pouvaient faire tomber les plus grands. Que peut Toronto contre la plus récente dynastie du basketball? Analyse en quatre points.

Un départ rapide à domicile en l’absence de Kevin Durant

Joueur par excellence des deux dernières finales de la NBA, Kevin Durant s’est blessé à la cheville lors du cinquième match de la série de deuxième tour contre les Rockets de Houston.

Depuis, Golden State n’a pas perdu un match et certains se sont mis à clamer qu’en libérant Stephen Curry (36,5 pts/match contre Portland) du joug de Durant, les Warriors étaient soudainement une meilleure équipe.

Non, les Warriors ne sont pas une meilleure équipe sans Kevin Durant.

Durant a, comme Kawhi Leonard, tendance à ralentir le rythme du match et à s’isoler à un contre un pour battre son couvreur. Personne n’est plus habile dans la NBA pour marquer de la sorte… mais Leonard n’est pas si loin derrière. Dans ces séries, les deux trônent au sommet des points générés par possession (1,16 pt/possession pour Durant, 1,12 pour Leonard), la majorité de celles-ci venant d’une situation à un contre un.

Sans Durant, les Warriors sont retournés à leurs belles amours d’un jeu basé principalement sur le mouvement des cinq joueurs sur le terrain, qui traversent les écrans défensifs, en prenant et laissant le ballon, se repositionnant constamment autour de l’arc pour s’offrir des trois points ouverts ou des avenues royales jusqu’au panier. Curry et Klay Thompson ne sont pas le meilleur duo de gardes de l’histoire uniquement pour leur capacité à tirer vers le panier, mais c’est d’abord et avant tout leur capacité à se libérer de leurs couvreurs qui a fait leur renommée.

Stephen Curry et Klay Thompson Photo : Getty Images / Ezra Shaw

Avec Durant, le fond du jeu prôné par l’entraîneur Steve Kerr n’a jamais complètement disparu. Mais avoir un joueur de sa trempe qui préfère un autre style offensif a forcé les Warriors à adopter un style hybride, ce qui est loin d’être un désavantage.

Le président et directeur général des Warriors, Bob Myers, expliquait dans une conférence sur les statistiques avancées l’année dernière qu’en éliminatoires, le succès d’une équipe vient de sa capacité à s’adapter une fois que l’adversaire a réussi à éliminer ce que vous faites de mieux.

Les Warriors n’ont perdu qu’un match en finale en deux ans avec Kevin Durant, mais tous matchs confondus, ils montrent une fiche de 33-4 sans lui.

Reste qu’à tout prendre, les Raptors ont un coup à jouer dans les deux premiers duels à Toronto puisqu’il paraît certain que Durant n’effectuera pas de retour au jeu avant que la série se transporte dans la baie de San Francisco.

Kevin Durant Photo : Getty Images / Ezra Shaw

Les Raptors devront réinventer leur défense

Défendre contre les Warriors, c’est l'antithèse de défendre contre les Bucks ou les Sixers, mais les Raptors ont la polyvalence pour le faire.

Contre Milwaukee, l’entraîneur Nick Nurse a demandé à partir du troisième match à Kawhi Leonard de couvrir Giannis Antetokounmpo, mais dès que l’ailier des Bucks touchait au ballon, un ou deux défenseurs supplémentaires venaient apporter de l’aide. Face à ce mur, Antetokounmpo n’avait d’autre choix que de tenter de faire circuler le ballon, mais les Raptors se replaçaient suffisamment rapidement pour que les tireurs des Bucks ne leur fassent pas trop payer leur piégeage incisif.

Kawhi Leonard tente de contrer Giannis Antetokounmpo, des Bucks, en finale de l'Est Photo : Getty Images / Gregory Shamus

Dans cette série, Nurse devra prendre une décision rapidement sur l’utilisation défensive de Leonard.

L’ailier des Raptors est un peu diminué par une gêne musculaire et lui demander de suivre Curry ou Thompson pendant tout un match semble malavisé. Les deux gardes sont parmi les cinq joueurs de la NBA qui courent le plus en moyenne pendant un match. Ce faisant, sans Durant dans la formation de Kerr, Leonard n’a pas un adversaire direct à défendre et Nurse pourrait davantage demander à son meilleur défenseur de jouer en électron libre, colmatant les brèches et sautant dans les ouvertures lorsque la défense en a besoin.

Nurse a en Danny Green, Kyle Lowry et Fred VanVleet trois gardes plus que capables de suivre Curry et Thompson de près et de limiter, au possible, l’espace qu’ils ont pour décocher leur tir.

Or, la taille des Sixers et des Bucks avait permis à Nurse d’utiliser en même temps sur le terrain les centres Serge Ibaka et Marc Gasol. Contre les Warriors, qui aligneront régulièrement Draymond Green en tant que centre dans une formation à taille réduite (small ball), ce devrait être plus compliqué de les utiliser de concert. L’absence de l’ailier OG Anunoby, toujours sur le carreau après son appendicectomie, sera d’ailleurs plus notable.

Danny Green doit apporter sa contribution à l’attaque, mais Fred VanVleet ne peut revenir sur terre

Acquis des Spurs dans le même échange que Kawhi Leonard, Danny Green est vite devenu l’une des pièces maîtresses du jeu de Nick Nurse.

En saison, le garde de 31 ans, archétype du joueur d’abord réputé pour l’aspect défensif de son jeu, mais fort capable de réussir des trois points, a maintenu une moyenne de 45,5 % au-delà de l’arc, 5 points de mieux que sa ronflante moyenne de 40,4 % pour sa carrière.

Depuis le début des éliminatoires, Green a perdu sa touche. Sa moyenne aux trois points est descendue à 31,4 % et à un taux catastrophique de 15,3 % contre les Bucks, contre qui il n’en a réussi aucun dans les trois derniers matchs.

Danny Green et Pascal Siakam Photo : Getty Images / Mitchell Leff

La chute de Green a toutefois été compensée par l’émergence surprise de Fred VanVleet.

Nouvellement père pendant la série, le garde réserviste a fait la navette entre Rockford, en Illinois, Toronto et Milwaukee et a trouvé le flair offensif qui lui avait toujours manqué dans les séries.

Dans les 28 premiers matchs de sa carrière en éliminatoires, VanVleet n’avait réussi qu’un maigre taux de 24,3 % de ses tentatives de 3 points. Dans les trois derniers matchs contre les Bucks, alors qu’il a été l’autre élément-clé de l’attaque des Raptors, le garde a réussi 14 de ses 17 tirs de longue distance.

Fred VanVleet Photo : Getty Images / Gregory Shamus

Contre les Warriors, qui sont à tout moment capables de faire pleuvoir un barrage de trois points, avoir Green et VanVleet capables de répliquer permettrait aux Raptors de combattre le feu par le feu…

Dans la mesure où Lowry et surtout Leonard poursuivent leurs excellentes séries, que Pascal Siakam retrouve ses aises lorsqu’il a des trois points ouverts dans les coins, que Marc Gasol n’hésite pas autant quand on le laisse libre derrière l’arc, et que les réservistes connaissent la série de leur vie, les Raptors ont une chance de l’emporter.

Les Warriors ne sont toutefois pas qu’un titan offensif.

Avec Draymond Green, joueur défensif de l’année en 2017 et moteur de cette unité, Andre Iguodala, joueur le plus utile de la finale 2015 pour son travail face à LeBron James et qui devrait avoir cette même responsabilité contre Leonard, Klay Thompson, meilleur garde défensif de la NBA, et un toujours sous-estimé Stephen Curry en défense, Golden State est par moments encore plus dominant dans cette facette du jeu.

Et c’est sans compter Kevin Durant dans la formation, qui militait l’an dernier pour être élu joueur défensif de l’année (il ne l’a pas été et il n’est pas au niveau de Leonard, mais est tout de même fort concentré même quand il n’a pas le ballon entre les mains)...

Espérer une implosion des Warriors comme en 2016

En avance 3-1 dans la finale en 2016 après avoir gagné 73 matchs, Golden State avait pourtant vu les Cavaliers réussir l’une des plus improbables remontées de l’histoire du sport et LeBron James a donné à Cleveland un premier trophée professionnel en 52 ans.

Stephen Curry avait raté sept matchs en raison d’une blessure à un genou pendant les premier et deuxième tours, et le garde tout-étoile qui réalisait jusqu’alors une saison historique n’a jamais entièrement retrouvé son niveau. Puis, en finale, Draymond Green a été suspendu pour le cinquième match et les Warriors ont fléchi au pire moment. La meilleure saison de l’histoire est à jamais teintée par ce revers en finale.

Les Warriors ont presque implosé cette saison, pour une tout autre raison. La situation contractuelle de Kevin Durant, joueur autonome en juillet, a créé une série de remous particulièrement entre l’ex-Thunder et Green, qui se sont invectivés pendant un match sur le terrain en novembre. Durant n’a jamais fait taire les rumeurs incessantes qu’il désire poursuivre sa carrière à New York avec les Knicks.

Kevin Durant et Draymond Green Photo : Getty Images / Gene Sweeney Jr.

Les tensions ne se sont pas résorbées immédiatement, et malgré qu’elles ont fini par disparaître de la sphère publique, les Warriors n’ont jamais paru aussi vulnérables que cette saison.

Golden State semble bien fixé sur son objectif de remporter un troisième championnat de suite et un quatrième en cinq ans. Mais la blessure à Kevin Durant a ouvert la porte à de nouveaux questionnements, et qui sait, à une nouvelle crise interne dont pourrait profiter les Raptors.

Prédiction : Warriors en six