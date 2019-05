La terre parisienne sourit à Pliskova et à Muguruza

Pliskova a battu la Slovaque Kristina Kucova, 203e et issue des qualifications, en deux manches identiques de 6-2.

La demi-finaliste en 2017 affrontera au prochain tour la gagnante du match entre la Croate Petra Martic (31e) et la Française Kristina Mladenovic (53e).

Muguruza, tête de série no 19, a remporté son match de deuxième tour face à la Suédoise Johanna Larsson en deux manches de 6-4 et 6-1.

Elle retrouvera au tour suivant Elina Svitolina. L'Ukrainienne n'a pas eu à jouer mercredi en raison du forfait de son adversaire, qui est malade.

L'Américaine Sloane Stephens (no 7) a aussi fait un pas de plus grâce à un gain de 6-1 et 7-6 (7/3) sur l'Espagnole Sara Sorribes.

« J'ai rajouté un peu de suspense pour rester un peu plus longtemps sur le terrain, il me manquait », a dit à la blague l'Américaine de 26 ans.

Autres résultats de deuxième tour :