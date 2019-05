La terre parisienne sourit à Pliskova et à Muguruza

La joueuse tchèque a battu la Slovaque Kristina Kucova, 203e et issue des qualifications, en deux manches identiques de 6-2.

La demi-finaliste du tournoi en 2017 affrontera au prochain tour la gagnante du match entre la Croate Petra Martic (31e) et la Française Kristina Mladenovic (53e).

La gagnante du tournoi parisien en 2016, l'Espagnole Garbine Muguruza, tête de série no 19, a remporté son match de deuxième tour face à la Suédoise Johanna Larsson en deux manches de 6-4 et 6-1.

Muguruza affrontera au tour suivant Elina Svitolina. L'Ukrainienne n'a pas eu à jouer mercredi en raison du forfait de son adversaire, qui est malade.

L'Américaine Sloane Stephens (no 7) a aussi fait un pas de plus grâce à un gain de 6-1 et 7-6 (7/3) sur l'Espagnole Sara Sorribes.

« J'ai rajouté un peu de suspense pour rester un peu plus longtemps sur le terrain, il me manquait », a dit à la blague l'Américaine de 26 ans.

Autres résultats de deuxième tour: