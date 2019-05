Niki Lauda porté à son dernier repos

Malgré la pluie, des centaines d'anonymes ont fait la file et ont défilé devant le cercueil fermé de Niki Lauda, sur lequel on avait déposé son casque rouge. On dit qu'il repose dans sa combinaison de pilote.

Six chandelles entouraient le cercueil avec deux grands portraits du disparu.

Son épouse Birgit Wetzinger et ses deux fils Mathias et Lukas se sont recueillis avant la cérémonie à laquelle ont assisté de nombreux pilotes d'aujourd'hui et d'hier, dont Lewis Hamilton, Nico Rosberg et Nigel Mansell.

L'ancien champion du monde et ancien coéquipier de Lauda, Alain Prost, a fait lecture d'un passage de l'Ancien Testament durant la cérémonie.

L'acteur autrichien et ancien gouverneur de Californie Arnold Schwarznegger a rendu hommage à son illustre compatriote à la fin de la cérémonie, tout comme l'ancien pilote Gerhard Berger.

« Il était d'une humilité exemplaire, et d'un pragmatisme frappant », a dit le prêtre Toni Faber, chargé du sermon.