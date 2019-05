Bianca Andreescu se passera du double à Paris

Andreescu a encore l'épaule droite fragile, à la suite de sa déchirure qui l'a éloignée des tournois depuis le mois de mars.

On l'a vue secouer son bras droit durant son match de premier tour, et elle avait l'épaule recouverte d'un bandage, sous sa chemise.

Bianca Andreescu Photo : TSN

Après discussion avec son entraîneur Sylvain Bruneau, l'Ontarienne a décidé de se concentrer sur son tournoi de simple.

C'est par mesure préventive, a appris Radio-Canada Sports sur place. Et il n'y a pas d'entraînement prévu pour elle, mercredi.

Elle était inscrite en double avec la Hongroise Fanny Stollar. Leur match de premier tour a été annulé.

Muguruza et Stephens avancent

Le deuxième tour du simple a vu l'Espagnole Garbine Muguruza, tête de série no 19, remporter son match face à la Suédoise Johanna Larsson en deux manches de 6-4 et 6-1.

Agrandir l’image Garbine Muguruza Photo : Getty Images / PHILIPPE LOPEZ

Muguruza a remporté le tournoi en 2016. Elle affrontera au tour suivant l'Ukrainienne Elina Svitolina qui n'a pas eu à jouer mercredi, profitant du forfait de son adversaire, malade.

L'Américaine Sloane Stephens, tête de série no 7, a elle aussi fait un pas de plus mercredi en battant l'Espagnole Sara Sorribes 6-1 et 7-6 (3).

« J'ai rajouté un peu de suspense pour rester un peu plus longtemps sur le terrain, il me manquait », a plaisanté l'Américaine de 26 ans.

Résultats du deuxième tour, simple dames: