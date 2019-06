Un Mondial sous le signe du record pour Christine Sinclair

L'attaquante est en voie de se produire sous les réflecteurs de la Coupe du monde pour la cinquième fois de sa carrière, probablement la dernière. Elle aura l'occasion de chasser Wambach du prestigieux trône réservé à la meilleure marqueuse à l'échelle internationale.

La capitaine de la sélection canadienne est consciente que le record est à sa portée. Ses coéquipières le lui rappellent fréquemment. Il y a aussi les nombreuses questions de la presse auxquelles elle doit répondre chaque fois qu'elle resserre l'écart avec l'ex-attaquante américaine.

« Nous devons un peu l'ennuyer avec notre enthousiasme. Elle est modeste et ne veut pas en parler plus que ça. Mais de notre côté, nous sommes emballées pour elle. Chaque fois qu'elle effectue une passe au lieu de tirer au filet, nous lui disons : "Pourquoi fais-tu cela?" », dit en rigolant Desiree Scott.

« Nous ne voulons pas lui ajouter de la pression, mais nous savons qu'elle peut y arriver, renchérit la milieu de terrain. Peu importe la manière dont nous pouvons l'aider, nous allons le faire. »

La possibilité d'entrer dans l'histoire a trotté dans la tête de Sinclair par le passé, mais maintenant que le tournoi approche, son attention est entièrement portée sur les performances de l'équipe, et non sur ses exploits individuels.

C'est quelque chose à quoi je pensais plus souvent en 2018 et plus tôt cette année. Mais présentement, je ne me concentre pas là-dessus. Je me concentre sur notre préparation pour le Mondial et sur l'atteinte des objectifs fixés par cette équipe. Si j'établis le record, tant mieux, si ce n'est pas le cas, ce sera pour la prochaine fois.

Christine Sinclair, attaquante de l'équipe canadienne de soccer féminin