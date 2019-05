Quand le jeune Stephen Curry jouait à Toronto

Entraîneur de basketball à l’école secondaire, il dit adorer son équipe locale, mais il demeure fidèle au garde des Warriors Stephen Curry.

En 2001 et 2002, Lackey a été l’entraîneur de Curry au collège chrétien Queensway. La future vedette de la NBA a vécu à Toronto pendant deux ans puisque son père, Dell Curry, jouait alors pour les Raptors.

Désormais entraîneur à l’école chrétienne de Brampton, il s’est récemment confié à Carol Off, animatrice de l’émission As It Happens de CBC. Voici quelques extraits de leur conversation.

Vous souvenez-vous du moment où on vous a annoncé qu’un nouvel élève venait d’arriver avec son père?

Je m’en souviens comme si c’était hier. C’était un moment comme on en vit peu. La secrétaire a appelé au bureau des éducateurs physiques. « Venez ici immédiatement. Dell Curry est ici, et il inscrit ses enfants à l’école. »

Notre école était minuscule. C’était impossible que Dell Curry la choisisse pour ses enfants.

J’ai couru à la rencontre de Dell, et j’ai rencontré Stephen pour la première fois.

Vous étiez l’entraîneur de l’équipe de basketball. Vous deviez vous attendre à voir un grand garçon plein de promesses. Qu’avez-vous vu?

Dell Curry devait mesurer près de 2 m (6 pi 7 po). Et lorsqu'on m’a dit que son garçon était en huitième année, j’ai imaginé un jeune homme d’environ 1,88 m (6 pi 2 po).

Et puis j’ai vu Stephen. C’était un tout petit bonhomme de 1,63 m (5 pi 4 po) tout au plus.

Pour être bien honnête, j’étais un peu déçu. Mais dès que je l’ai vu jouer, ça s’est évaporé.

Comment était-il sur le court?

Il était tout simplement incroyable. Je n’avais jamais vu un jeune de son âge avec de telles connaissances du jeu. Même à cette époque, il pouvait réussir des paniers d’à peu près n’importe où. Si l’adversaire lui laissait la moindre seconde pour tirer, il marquait des points, c’était garanti. C’était un joueur formidable et un passeur redoutable.

Tout ce qu’on voit de lui aujourd’hui, il le faisait déjà il y a 15 ou 20 ans.

Vous avez déjà parlé [au Toronto Star] d'un match où vous aviez dit à vos joueurs qu’ils ne pouvaient pas gagner. Que s’était-il passé?

Nous étions invaincus cette saison-là, et nous affrontions une très bonne équipe de Toronto. Il ne restait plus qu’une minute, et nous étions en retard de six ou sept points.

J’ai demandé un temps d’arrêt pour offrir un moment d’apprentissage aux garçons. Ils n’avaient pas encore perdu le match, et j’ai voulu leur dire : « Soyons beaux joueurs, peu importe le résultat. Nous irons leur serrer la main, et nous garderons la tête haute. »

Au beau milieu de mon grand discours, Stephen m’a interrompu : « Nous n’allons pas perdre de match. »

Et il a ajouté : « Donnez-moi le ballon. Nous allons gagner. »

Alors j’ai dit : « Très bien, c’est le plan. Chaque fois que vous avez le ballon, passez-le à Stephen. »

Je ne crois pas que je vais revoir quelque chose comme ce qui s’est produit dans les 60 secondes suivantes. Il lançait de partout. Je ne crois pas qu’il a raté ne serait-ce qu’un seul lancer. Nous perdions par six ou sept points, et finalement, nous avons gagné par six ou sept points.

C’est le retournement de situation le plus spectaculaire que j’ai vu.

Comment ont réagi vos joueurs?

Je pense qu’ils n’en croyaient pas leurs yeux. Moi-même, l’entraîneur, je n’y croyais pas.

Une bonne foule assistait au match, et la frénésie qui s’est emparée d’elle était incroyable. Je crois bien que personne, dans ce gymnase, n’avait vu quelque chose comme ça avant.

Stephen devait avoir 13 ans.

Stephen Curry (à droite) et les Warriors visent un troisième championnat de suite. Photo : USA Today Sports

Vous avez une relation très solide avec Stephen Curry. Il affronte maintenant les Raptors. Qu’est-ce que ça vous fait?

Mes sentiments sont certainement partagés. Je suis Torontois, alors je suis heureux pour les Raptors. Mais je soutiens Stephen depuis qu’il est adolescent.

Je ne crois pas que je veux le dire trop fort, mais je crois que je vais appuyer Stephen et les Warriors cette année.

Vraiment? Pourquoi? Vous devez être seul de votre camp dans votre salon.

J’essaie de ne pas trop en parler, et j’espère que vous ne dévoilerez pas l’adresse de mon domicile en ondes.