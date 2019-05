William Stanback, le roc de l'attaque terrestre des Alouettes

William Stanback est prêt à assumer le rôle de demi offensif partant après avoir amorcé la première campagne de sa carrière comme réserviste derrière Tyrell Sutton.

Le numéro 31 a pu démontrer son savoir-faire pendant une blessure à Sutton avant que celui-ci ne soit cédé à Vancouver.

Stanback a connu de bons moments dans la dernière ligne droite de 2018, dont son premier match de plus de 100 verges contre Toronto: 118 verges en seulement 10 courses pour l’athlète de 1,80 m (6 pi) et 106 kg (233 lb). Il a aussi franchi le cap des 100 verges par la passe lors du dernier match de la saison face à Hamilton.

Mais il ne devrait pas avoir de difficulté à surpasser les 852 verges de gains totaux de sa saison recrue maintenant qu’on lui a confié le rôle-clé de l’attaque terrestre.

« Il a un physique qui l’avantage et il est très talentueux, dit Mike Sherman. Il a beaucoup travaillé durant l’hiver pour devenir meilleur qu’il y a un an. C’est un formidable joueur d’équipe. Que ce soit par la passe ou par la course, il veut faire son travail pour nous aider à gagner. Il est généreux avec les autres joueurs même s’il est encore jeune. Je crois qu’il sera un joueur spécial dans cette ligue. »

Âgé de 24 ans, Stanback est un exemple d’humilité. Mais l’ancien de l’Université Virginia Union est aussi un jeune homme confiant et il salive à l’idée que les Alouettes se fieront davantage à leurs porteurs de ballon cette saison.

En courant avec le ballon, nous créons des ouvertures pour les passes et vice versa. Je veux pilonner les lignes adverses avec le ballon, aller chercher des premiers essais et faire le nécessaire pour obtenir des victoires. William Stanback

« Il sait que son fardeau de travail va augmenter, donc c’est à moi de le protéger pour qu’il ne se blesse pas d’une semaine à l’autre, expose André Bolduc, responsable des demis offensifs. Nous voulons qu’il soit durable, donc sur 20 matchs, moi je veux qu’il en joue au moins 16. Johnson peut nous en donner une dizaine aussi. »

Le vétéran

Johnson, c’est Jeremiah Johnson, le vétéran de 32 ans que les Alouettes ont acquis comme joueur autonome.

Il apporte beaucoup de maturité et de connaissances à notre groupe. Nous sommes chanceux de l’avoir avec nous. Il a 32 ans et on dirait qu’il n’en a que 22 et il joue comme s’il n’avait que 22 ans. Je ne sais pas par quelle magie il a réussi ça. Mike Sherman, entraîneur-chef

« Mon secret est juste de bien m’alimenter, rigole Johnson. Et les gars autour de moi me gardent jeune. J’adore le football. Quand je suis sur le terrain, je suis comme un grand enfant, c’est peut-être ce qui me rajeunit. Le 32 n’est qu’un chiffre, mais j’apprécie d’être l’un des plus vieux joueurs de l’équipe »

Le Californien jouera donc le rôle de conseiller et de grand frère auprès de Stanback, en plus d’être son co-chambreur sur la route.

« C’est un bon demi, s’exclame Johnson au sujet de son coéquipier. Quand je le voyais jouer l’an passé, je le trouvais très fort et rapide. Et de le voir maintenant de visu, c’est étonnant. Il n’a que 24 ans et il fait le travail. Il est comme un diamant qui a besoin d’un peu de polissage. Jusqu’ici, il accepte très bien la critique positive. On n’a plus maintenant qu’à lui donner le ballon pour voir ce qu’il peut faire. »

Avec 3151 verges de gains au sol en cinq saisons dans la Ligue canadienne (LCF), Johnson se veut aussi une bonne police d’assurance en cas de blessure.

Difficile évaluation

Mike Sherman se plaint du manque de temps pour évaluer les joueurs qu'il a sous la main au camp, surtout que plusieurs d’entre eux souffrent de légères blessures.

« Une des choses les plus difficiles que j’ai faites, c’est d’évaluer une équipe dans un si court laps de temps, explique Sherman. Dans la NFL, tu as des activités d’équipes organisées (OTA), des mini camps et une présaison de quatre matchs pour bien connaître les gars. C’est difficile et tu veux t’assurer de prendre les bonnes décisions au Canada avec si peu de temps d’évaluation. »

Le poste de quart-arrière numéro 1 n’a pas encore été octroyé et les quatre candidats fouleront le terrain contre les Argonauts à Toronto, jeudi.

« Nous allons emmener tous nos quarts pour que nos deux jeunes Canadiens (Hugo Richard et Chris Merchant) acquièrent de l’expérience sur les lignes de côté et nous verrons si nous les utiliserons, si les autres auront eu assez de temps de jeu. Mais les quatre vétérans joueront », assure l'entraîneur-chef.

La lutte s’annonce intéressante même si Antonio Pipkin semble le favori. Mais Jeff Matthews, Matthew Shiltz et Vernon Adams fils connaissent un bon camp aux dires d’André Bolduc.

On a maintenant une bataille à quatre. Les quatre quarts vont super bien. Chaque jour, il y en a un qui relève son jeu d’un cran. Je vous dirais que la décision ne sera pas facile à prendre, mais les matchs hors-concours vont nous aider. André Bolduc, entraîneur des demis à l'attaque

Le match de jeudi sera disputé devant une foule d’écoliers, au stade Varsity de l’Université de Toronto. Les joueurs n’auront pas le loisir de se prélasser au lit puisque le match commencera exceptionnellement à 11 h, le matin.