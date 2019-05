Naomi Osaka se fait très peur à son premier match à Paris

La Japonaise a été complètement dominée en première manche, qu'elle a perdue 0-6. Elle a commis 13 fautes directes contre 2 pour son adversaire.

La deuxième manche a été plus accrochée. Schmiedlova a servi pour le match à 5-4, mais Osaka l'a brisée au bon moment pour rester dans le match.

Elle a poussé son adversaire au bris d'égalité, qu'elle a remporté 7-4.

Osaka, beaucoup mieux réglée en troisième manche, a retrouvé ses coups et son assurance, et l'a finalement emporté 0-6, 7-6 et 6-1 en 1 h 54 min. Elle devra toutefois tirer les leçons de ce premier match. Elle a quand même accumulé 38 fautes directes contre 14 pour son adversaire du jour.

Elle saura vite si elle a les armes pour aller loin dans ce tournoi, car elle affrontera au prochain tour la Bélarusse Viktoria Azarenka, 43e à la WTA.

Rappelons que la Canadienne Bianca Andreescu a accédé au deuxième tour, alors qu'Eugenie Bouchard a été sortie d'entrée.

Autres résultats de premier tour :