Tour d'Italie : Ciccone vainqueur de la 16e étape, Carapaz toujours leader

L'Italien Vincenzo Nibali a lancé une offensive de grande ampleur, sans parvenir à distancer Carapaz. Mais il a pris du temps au Slovène Primoz Roglic, le principal perdant du jour.

Au classement général provisoire, Carapaz précède désormais Nibali de 1 min 47 s. Roglic est descendu d'un cran, en 3e place, à plus de deux minutes du maillot rose.

Le « requin de Messine » est passé à l'attaque dans le Mortirolo, à plus de 8 km du sommet. Le double vainqueur du Giro a pris les commandes et a provoqué la perte de Roglic, qui a basculé au sommet avec près d'une minute et demie de retard.

Carapaz, aidé par son équipier espagnol Mikel Landa, est parvenu à rejoindre Nibali avant le sommet. Ils n'ont pas pris de risques dans la descente, très glissante sous la pluie, mais ils ont augmenté leur avantage sur les faux plats montants jusqu'à l'arrivée.

Pour le gain de l'étape, Ciccone a devancé le Tchèque Jan Hirt, son dernier compagnon d'une échappée lancée dès la première heure. L'Italien de 24 ans, qui porte le maillot de meilleur grimpeur de ce Giro, a gagné sa deuxième étape, trois ans après son premier succès.

Mercredi, le Giro atteint son point le plus septentrional à l'arrivée de la 17e étape, longue de 181 km entre Comezzaddura et Anterselva.

Le parcours, très rarement plat, évite toutefois la haute montagne et se conclut par une montée de 5,5 km (à 6,9 %) jusqu'au stade de biathlon de la station, à proximité de la frontière autrichienne.