Le premier match de Bianca Andreescu à Paris suspendu à cause de la noirceur

Les deux joueuses étaient à égalité une manche partout quand l'arbitre a dû interrompre le match disputé en soirée.

Biouzkova, 118e joueuse au classement mondial, qui a déjà disputé trois matchs sur la terre battue parisienne après être passée par les qualifications., s'est sauvée avec la première manche 7-5 et Andreescu a décroché la deuxième 6-4 au bout de 2 heures de jeu quand le match a été interrompu.

Andreescu, 23e au monde et tête de série no 22, avait encore un bandage à l'épaule droite, discret sous sa chemise, et on l'a senti rouillée après plusieurs semaines sans compétition à cause d'une déchirure musculaire.

L'Ontarienne n'a passé que 53 % de ses premières balles dans la première manche, et 62 % au total des deux manches.

Elle a fait deux fois plus de fautes directes (42 contre 23) que son adversaire, qui s'est montrée particulièrement tenace, et le repos forcé lui donnera l'occasion de revoir son début de match.

Dans la deuxième manche, il a fallu attendre le 10e jeu avant qu'une des deux joueuses remporte son service, et c'est Andreescu qui y est arrivée pour remporter la manche.

Elles continueront leur passionnant duel, mardi, toujours sur le terrain no 14.

Elles se sont déjà affrontées une fois, en janvier dernier au troisième tour du tournoi (sur dur) de Newport Beach aux États-Unis. Andreescu l'avait emporté 6-1 et 6-2.

Wozniacki affaiblie

Caroline Wozniacki, 13e au classement mondial, a perdu contre la Russe Veronika Kudermetova (68e) en trois manches de 0-6, 6-3 et 6-3 en 2 h 4 min.

« Certainement pas mon meilleur match », a réagi Wozniacki

La joueuse danoise n'a réussi que 15 coups gagnants contre 40 pour son adversaire.

L'ancienne no 1 mondiale était arrivée à Paris diminuée physiquement. La joueuse de 28 ans avait dû abandonner au premier tour à Madrid (douleurs au dos) et à Rome (blessure à la jambe gauche).

Elle avait déjà annoncé en novembre 2018 être atteinte de polyarthrite rhumatoïde.

Kvitova forfait

Petra Kvitova, 6e au classement de la WTA, devait affronter la Roumaine Sorana Cirstea (8e), mais y a renoncé.

« J'ai mal à l'avant-bras gauche depuis des semaines. Et hier soir, une IRM [imagerie par résonnance magnétique, NDLR] a confirmé une élongation de deuxième degré qui pourrait malheureusement fortement s'aggraver si je joue aujourd'hui », a expliqué la joueuse sur Twitter.

Les médecins estiment qu'elle doit rester au repos de deux à trois semaines, sans jouer du tout au tennis, a précisé la gauchère plus tard en rencontre de presse.

Elle espère être de retour pour le tournoi de Wimbledon, troisième tournoi majeur, qui commence le 1er juillet.

« Je reste optimiste pour la saison sur herbe », a-t-elle assuré.

Kvitova avait été éliminée dès le troisième tour en 2018 à Paris.

Elle est remplacée dans le tableau par la Slovène Kaja Juvan, 131e au classement mondial.

Serena Williams se fait peur

Serena Williams (no 10) a renversé la vapeur après un début de match pénible pour l’emporter 2-6, 6-1 et 6-0 sur la Russe Vitaloa Diatchenko.

L’Américaine de 37 ans, en quête d’un 24e titre majeur, a perdu sèchement la première manche, en 32 petites minutes.

L’ancienne numéro un mondiale a ensuite aligné douze jeux contre un seul pour son adversaire, qui ne l’a plus jamais embêtée.

« Je suis très heureuse, parce qu'au début j'ai eu très peur. Ce n'était pas simple aujourd'hui. J'ai besoin d'entraînement », a-t-elle confié après le match.

Serena Williams arrivait sans repères à Paris, après seulement 9 matchs joués cette saison, dont un seul sur terre battue.

Au prochain tour, elle affrontera la gagnante du match entre la Japonaise Nara Kurumi, issue des qualifications, et la Slovène Dalila Jakupovic (105e).

