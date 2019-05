La Canadienne Brooke Henderson termine au second rang en Virginie

Henderson a conclu la ronde finale à deux coups de la tête (-15), en compagnie de Madelene Sagstrom et de Nasa Hataoka. L’Ontarienne a terminé sa ronde en 68 coups, tandis que Sagstrom et Hataoka ont joué respectivement des rondes de 66 et de 69.

Henderson avait égalé le record canadien en mettant la main sur le 8e titre de sa carrière au Championnat Lotte, en avril dernier.

C’est Bronte Law qui a remporté les grands honneurs avec une carte de 67 (-3). Âgée de 24 ans, la Britannique a partagé le 1er rang tout au long du tournoi. Elle a terminé avec un pointage cumulatif de -17.

Il s'agit de sa première victoire sur le circuit de la LPGA.

L'Omnium féminin des États-Unis aura lieu la semaine prochaine, sur le parcours du club de golf de Charleston, en Caroline du Sud.