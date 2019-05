Biggio, Guerrero et Gurriel permettent aux Jays de renouer avec la victoire

Menés par les jeunes Lourdes Gurriel fils, Vladimir Guerrero fils et Cavan Biggio, les Blue Jays ont établi un sommet cette saison avec 17 coups sûrs et l'ont emporté 10-1 sur les Padres de San Diego, dimanche, à Toronto.

Gurriel a obtenu quatre coups sûrs, dont son troisième circuit en trois matchs depuis qu'il a été rappelé du AAA vendredi. Il a croisé le marbre trois fois.

Justin Smoak a claqué un circuit de deux points en deuxième et une longue balle de trois points, six manches plus tard.

Mais l'après-midi a aussi été l'affaire du deuxième but recrue Biggio. Fils du légendaire Craig Biggio, il a été rappelé par les Jays vendredi.

Biggio montrait une fiche de 0 en 6 en deux matches. Mais Biggio a démarré sa journée avec son premier coup sûr, un simple, puis il a cogné son premier circuit en quatrième, contre le releveur Matt Wilser. Il a ajouté un simple en cinquième.

Guerrero fils a récolté trois coups sûrs, dont son cinquième double.

La foule de 24 462 personnes a vu les Jays mettre fin à une série de quatre revers.

Marcus Stroman (3-6) a lancé pendant cinq manches, avant de quitter en raison d'étourdissements, dûs à un virus de la grippe. Il a permis un point et cinq coups sûrs.

Wil Myers a frappé un circuit pour les Padres, qui avaient gagné cinq matches d'affilée. Robbie Erlin (0-1) a donné un point et trois coups sûrs en deux manches.