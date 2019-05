La Finlande remporte le mondial de hockey, le Canada en argent

Les Finlandais ont été sacrés champions du monde dimanche à Bratislava. Après avoir surpris les Suédois et les Russes, ils ont conclu leur parcours éliminatoire de rêve avec une victoire de 3-1 contre les Canadiens.

Le capitaine Marko Anttila a tracé le chemin de la Finlande jusqu'à la consécration. L'auteur des buts égalisateur en quarts de finale et victorieux en demi-finales a ajouté deux réussites en finale pour permettre à sa nation de célébrer un troisième titre mondial (1995, 2011 et 2019).

Le gardien Kevin Ankinen a fait face à un barrage de 44 tirs, dont 43 ont été stoppés. Son rival à l'autre bout de la patinoire Matt Murray a enregistré 19 arrêts.

La défaite des Canadiens les empêche de rejoindre les Russes – et ex-URSS – au sommet du palmarès du Championnat du monde avec 27 couronnes. Il s'agit toutefois d'une 50e médaille pour la formation unifoliée (26 en or, 15 en argent et 9 en bronze) en 73 présences.

Les Finlandais avaient battu les Canadiens lors du lancement de la compétition le 10 mai. Les hommes d'Alain Vigneault ont gagné leurs huit matchs suivants avant de subir une seconde défaite.

Le défenseur Shea Theodore a été le premier joueur à inscrire son nom sur la feuille de pointage au milieu de la période initiale. Il a montré l'étendue de ses habiletés avant de toucher la cible, d'abord en utilisant sa vitesse, puis en décochant un vif tir dans la partie supérieure du filet.

Anttila a assuré la réplique tôt au deuxième vingt à l'aide d'un lancer qui a déjoué Murray entre les deux jambières.

Le vétéran de 33 ans a signé son doublé dans les premiers instants du tiers ultime grâce à un tir sur réception qui a trompé Murray au-dessus de son épaule droite. Harri Pesonen a inscrit le but d'assurance avec moins de cinq minutes à écouler à la finale.

L'espoir en vue du prochain repêchage amateur de la Ligue nationale (LNH) Kaapo Kakko a obtenu une troisième médaille d'or en 13 mois, après celles gagnées au mondial des moins de 18 et 20 ans.

La Russie en bronze

Une séance de tirs de barrage a été nécessaire plus tôt dans la journée pour identifier les médaillés de bronze. La Russie s'est hissée sur la troisième marche du podium à la suite d'une victoire de 3-2 contre la République tchèque.

Les Russes Mikhail Grigorenko et Artem Anisimov ainsi que les Tchèques Michal Repik et Dominik Kubalik ont marqué les quatre buts de la rencontre. Ilya Kovalchuk et Nikita Gusev ont quant à eux touché la cible en tirs de barrage.

Le gardien Andrei Vasilevskiy a repoussé 48 tirs pour aider les siens à retrouver le podium après une courte absence d'une année. Les Russes n'ont pas remporté le titre mondial depuis 2014.

Les Tchèques n'ont pas gagné de médaille au Championnat du monde lors de leurs sept dernières participations. Ils avaient mis la main sur le bronze en 2012.

Samedi, la Russie a baissé pavillon 1-0 en demi-finales contre la Finlande, tandis que la République tchèque s'est inclinée 5-1 devant le Canada.