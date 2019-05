Roger Federer est de retour en force à Paris

Après quatre années d'absence sur la terre battue parisienne, Roger Federer est de retour. Le Suisse de 37 ans a battu dimanche l'Italien Lorenzo Sonego (73e) au premier tour des Internationaux de France en trois manches de 6-2, 6-4 et 6-4.

L'ex-no 1 mondial, aujourd'hui no 3, a mis 1 h 41 pour se défaire de son adversaire.

Le dernier match de Federer à Roland-Garros remonte au 2 juin 2015, quand il s'était incliné en quarts de finale face à son compatriote Stan Wawrinka, futur vainqueur.

En 2016, son dos douloureux l'avait contraint à renoncer au tournoi parisien. Les deux années suivantes, il avait délibérément évité l'ensemble de la tournée printanière sur terre battue pour se ménager en vue de Wimbledon.

J'étais bien crispé au début, j'avais le coeur qui battait fort. Merci pour l'accueil, c'était fabuleux. Merci mille fois. Roger Federer

S'il a réservé un accueil poli à Sonego, c'est avec une ovation que le public a accueilli Federer dimanche. Le match n'était pas encore commencé que les « Roger, Roger, Roger » descendaient déjà des tribunes.

Le champion suisse n'a pas eu à se montrer flamboyant pour s'échapper et menait déjà 4-0 après 13 minutes. Au point qu'un spectateur lui lance : « Va pas trop vite Roger! ».

C'est précisément à partir de cet instant que le tempo s'est ralenti pour Federer. En offrant un bris à Sonego sur une double faute, il a permis à l'Italien de revenir à 4-3 dans la deuxième manche. Puis dans la troisième, Sonego lui a tenu tête jusqu'à 4-4. Dans les deux cas, le Suisse a su faire la différence.

« Deux fois le double bris au début de la première et de la deuxième manche, ça relâche un peu les nerfs, ça fait du bien. J'ai pu m'exprimer un peu plus, jouer vers l'avant, faire service-volée de temps en temps, a-t-il expliqué. Je savais que ça allait être un test pour commencer, il y a un certain soulagement. »

Le Suisse a remporté pour la dernière fois le prestigieux tournoi il y a 10 ans, face au Suédois Robin Soderling.

Détenteur de 20 titres en grand-chelem, un record, Federer affrontera au prochain tour l'Allemand Oscar Otte (145e).

Une entrée sans difficulté pour Tsitsipas

Stefanos Tsitsipas à Roland-Garros Photo : Reuters / Kai Pfaffenbach

Le jeune Grec Stefanos Tsitsipas, no 6 mondial, s'est qualifié en moins de deux heures pour le deuxième tour en écartant l'Allemand Maximilian Marterer (110e) en trois manches de 6-2, 6-2 et 7-6 (7/4).

À son prochain match, l'athlète de 20 ans affrontera le Bolivien Hugo Dellien (92e).

Aux Internationaux d'Australie en janvier, Tsitsipas était devenu le premier joueur de son pays à atteindre une demi-finale du grand chelem. Il était ensuite devenu le premier Grec à se faire une place dans le top 10 mondial.

Querrey forfait

L'Américain Sam Querrey (62e) a déclaré forfait dimanche en raison de douleurs abdominales. Il devait affronter au premier tour le qualifié espagnol Pedro Martinez (134e).

Ce forfait avant permet donc au Suisse Henri Laaksonen (104e) d'intégrer le tableau principal. Il affrontera Martinez lundi.

