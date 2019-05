Hamilton l'emporte à Monaco, Stroll 16e

Lewis Hamilton (Mercedes-Benz) a réussi son départ, et a mené de bout en bout la célèbre course de 78 courses.

Il a devancé Sebastian Vettel (Ferrari) et son coéquipier Valtteri Bottas pour remporter la 77e victoire de sa carrière.

Hamilton a fait les 66 derniers tours avec son train de pneus mi-durs (medium), et souffrait d'un sous-virage chronique à la fin. Le Britannique a moyennement apprécié la décision de l'équipe Mercedes-Benz.

« J'ai piloté avec toute la volonté de Niki Lauda en moi pour me rendre au bout, a réagi Hamilton. Je ne pense pas qu'on avait les bons pneus. Il n'a jamais été question de me ramener aux puits, et on a quand même gagné. »

Max Verstappen dans sa Red Bull a suivi Hamilton comme son ombre du 23e au 78e tour, en espérant trouver une ouverture. Il a tenté un dépassement dans l'avant-dernier tour, mais sans succès.

Le Néerlandais a passé la ligne d'arrivée au deuxième rang, mais il a finalement été classé quatrième. Il avait écopé d'une pénalité de 5 secondes au 16e tour pour une sortie des puits dangereuse.

Charles Leclerc, qui partait de la 16e place sur la grille après la bourde monumentale de Ferrari en qualification, a dû abandonner après un accrochage avec Nico Hülkenberg (Renault) au 8e tour.

Lance Stroll a fini la course au 16e rang, trois rangs derrière son coéquipier Sergio Pérez.

Le Québécois avait réussi à gagner deux places au premier tour, en dépassant notamment son coéquipier Sergio Pérez, et avait grimpé au 15e rang.

Plusieurs pilotes se sont arrêtés lors d'une neutralisation, mais pas Stroll, en pneus mi-durs (medium), et il a grimpé encore au classement, cette fois au 11e rang.

Mais son arrêt au 46e tour l'a relégué au 18e rang. Il a ensuite été pénalisé de 5 secondes pour avoir court-circuité le circuit.

Une 16e place à l'arrivée pour le Québécois qui trouvera au circuit Gilles-Villeneuve un terrain beaucoup plus favorable à sa RP19 à moteur Mercedes-Benz.

En rouge pour Niki

Tous les pilotes portaient une casquette rouge à Monaco, avant le départ, en hommage à Niki Lauda, disparu lundi à l'âge de 70 ans.

Lance Stroll avec la casquette rouge en hommage à Niki Lauda

Avec son prénom écrit en grosses lettres, et sur le côté, les couronnes de ses trois titres mondiaux, en 1975, 1977 et 1984.

Depuis son accident en 1976, Niki Lauda portait à longueur d'année une casquette rouge pour cacher ses blessures. Plusieurs commanditaires se sont succédé sur la casquette, mais elle est toujours restée rouge.

La F1 a eu l'idée d'offrir à tous les pilotes et à tous ceux qui l'ont côtoyé une casquette rouge, et a invité le public à en porter une pour lui rendre hommage, dimanche, à Monte-Carlo.

Toute la communauté F1, les pilotes au premier rang, a observé une minute de silence en mémoire de l'ancien triple champion du monde sur la grille de départ.

Les pilotes observent une minute de silence en mémoire de Niki Lauda sur la grille de départ du Grand Prix de Monaco.

Lewis Hamilton a décidé de disputer le Grand Prix de Monaco avec une réplique du casque que portait Niki Lauda à l'époque.

Le Britannique a dit que sans les conseils et les encouragements de Niki Lauda, il n'aurait remporté qu'un seul titre mondial.

Il a d'ailleurs dédié sa pole position à l'Autrichien, qui était ces dernières années conseiller spécial F1 de Mercedes-Benz.

Lewis Hamilton à Monaco avec une réplique du casque de Niki Lauda

