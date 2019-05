La casquette rouge à Monaco, en hommage à Niki Lauda

On peut voir son prénom écrit en grosses lettres, et sur le côté, les couronnes de ses trois titres mondiaux, en 1975, 1977 et 1984.

Depuis son accident en 1976, Niki Lauda portait à longueur d'année une casquette rouge pour cacher ses blessures. Plusieurs commanditaires se sont succédé sur la casquette, mais elle est toujours restée rouge.

La F1 a eu l'idée d'offrir à tous les pilotes et à tous ceux qui l'ont côtoyé une casquette rouge, et a invité le public à en porter une pour lui rendre hommage, dimanche, à Monte-Carlo.

Toute la communauté F1, les pilotes au premier rang, ont observé une minute de silence en hommage à l'ancien triple champion du monde sur la grille de départ.

Agrandir l’image Les pilotes observent une minute de silence en mémoire de Niki Lauda sur la grille de départ du Grand Prix de Monaco. Photo : RDS / TSN

Lewis Hamilton a décidé de disputer le Grand Prix de Monaco avec une réplique du casque que portait Niki Lauda à l'époque.

Le Britannique a dit que sans les conseils et les encouragements de Niki Lauda, il n'aurait remporté qu'un seul titre mondial.

Il a d'ailleurs dédié sa pole position à l'Autrichien, qui était ces dernières années conseiller spécial F1 de Mercedes-Benz.

Agrandir l’image Lewis Hamilton à Monaco avec une réplique du casque de Niki Lauda Photo : Twitter / Mercedes-Benz

Plus de détails à venir.