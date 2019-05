Angelique Kerber chute d'entrée à Roland-Garros

L'Allemande Angelique Kerber, ex-no 1 mondiale aujourd'hui no 5, s'est inclinée dès le premier tour des Internationaux de France face à la Russe Anastasia Potapova (81e) en deux manches de 4-6 et 2-6, dimanche.

Potapova n'a mis que 1 h 13 pour défaire son adversaire.

Kerber était manifestement toujours diminuée par une blessure à la cheville droite, qui l'avait contrainte à déclarer forfait à Madrid avant son deuxième match puis à renoncer au tournoi de Rome.

« J'ai fait de mon mieux. J'ai pu vraiment bien m'entraîner ces derniers jours, mais je n'ai pas eu une longue préparation sur terre battue, a-t-elle expliqué. J'étais contente au moins de monter sur le terrain, de jouer un match, même si ça ne s'est pas passé comme je l'espérais.

Je n'avais pas trop d'attentes et ce sentiment que j'avais avant le tournoi s'est avéré juste. Angelique Kerber

Cette défaite prive l'Allemande de 31 ans du mince espoir qu'elle avait de se réinstaller sur le trône du tennis mondial à l'issue de cette deuxième manche du grand chelem.

Roland-Garros est le dernier tournoi du grand chelem qui manque au palmarès de Kerber, sacrée aux Internationaux d'Australie et à ceux des États-Unis en 2016, et à Wimbledon l'an dernier.

Pour Potapova, 18 ans, qui dispute ses premiers Internationaux de France, il s'agit de la première victoire de sa jeune carrière face à une joueuse du top 10.

« J'ai profité de chaque seconde, il y a une atmosphère incroyable sur ce court », a dit la jeune Russe après le match.

Au deuxième tour, elle affrontera la gagnante du duel entre la Tchèque Marketa Vondrousova et la Chinoise Wang Yafan.

Muguruza chez Simonne

L'Espagnole Garbine Muguruza, no 19 au classement mondial, a eu l'honneur d'être la première à fouler le tout nouveau terrain Simonne-Mathieu.

Nommé en l'honneur de l'ancienne championne française de tennis, qui a gagné deux fois en simple les Internationaux de France (1938 et 1939), ce terrain a été construit au fond du jardin des serres d'Auteuil.

Agrandir l’image Le terrain Simone-Mathieu à Paris, et Simone Mathieu en 1933 à Wimbledon Photo : Getty Images / FFT / Central Press

Le terrain est semi-enterré et enchâssé dans des serres sur ses quatre côtés, formant un cloître floral de 134 000 m2, ouvert au public.

Titrée à Paris en 2016, Muguruza affrontait l'Américaine Taylor Townsend (no 98), et l'a emporté en trois manches de 5-7, 6-2 et 6-2.

Au prochain tour, l'Espagnole devra se mesurer à la Suédoise Johanna Larsson (172e).

Autres résultats de premier tour (simple dames) :