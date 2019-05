Laurence Vincent-Lapointe et Katie Vincent gagnent l'or en Pologne

Les Canadiennes Laurence Vincent-Lapointe et Katie Vincent ont remporté dimanche la médaille d'or en C2-500 m lors de la première Coupe du monde de la saison à Poznan, en Pologne.

Vincent-Lapointe et Vincent ont complété la distance en 1 min 54 s 389/1000.

Les Chinoises Yanan Ma et Mengya Sun (1:55,829) sont reparties avec la médaille d'argent. Les Ukrainiennes Liudmyla Luzan et Anastasiia Chetverikova (1:56,513) ont complété le podium.

C'est une deuxième médaille en deux jours pour Laurence Vincent-Lapointe, de Trois-Rivières.

Samedi, elle était montée sur la plus haute marche du podium en C1-200 m, en devançant de plus d'une seconde sa compatriote et partenaire en canoë biplace Katie Vincent, qui a pris l'argent.

Une 4e place pour le Canada en kayak

Les Canadiens Mark de Jonge, Pierre-Luc Poulin, Nicholas Matveev et Simon McTavish ont terminé au pied du podium en K4-500 m avec un temps de 1:21,366.

Le quatuor allemand (1:20,006) a été déclaré vainqueur, devant les Français (1:20,474) et les Portugais (1:21,014).