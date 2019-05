Les Blue Jays humiliés 19-4 par les Padres

Le lanceur canadien Cal Quantrill a récolté sa première victoire dans les majeures et les Padres de San Diego ont écrasé les Blue Jays 19-4, samedi après-midi, à Toronto.

Le lanceur de 24 ans originaire de Port Hope, en Ontario, a accordé trois points en deux coups sûrs et a retiré neuf frappeurs sur des prises en six manches de travail.

Ses coéquipiers l'ont appuyé en frappant 20 coups sûrs. Les Padres ont également établi un record d'équipe avec sept circuits.

Quantrill a obtenu la toute première victoire de sa carrière face à l'équipe dont il était partisan en grandissant. Son père, Paul, a été un releveur des Blue Jays lors de 6 de ses 13 saisons dans la MLB, entre 1996 et 2001.

Le voltigeur canadien Josh Naylor, âgé de 21 ans, a également frappé son premier coup sûr et il a récolté son premier point produit dans la MLB. Originaire de Mississauga, en Ontario, il a envoyé une flèche en direction du mur du champ centre contre Greg Garcia et a permis aux Padres de prendre l’avance en première manche

Will Myers et Hunter Renfroe ont frappé deux longues balles chacun. Myers et Ian Kinsler ont donné un coup de main en claquant deux circuits d’affilée en deuxième manche.

Austin Hedges a mis le match hors de portée lorsqu'il a claqué son premier grand chelem à vie en quatrième manche.

Le partant des Blue Jays Edwin Jackson n'a œuvré que pendant quatre manches. Il a par la suite cédé sa place au releveur gaucher Thomas Pannone, qui a amorcé la cinquième manche. Il s'agissait du troisième départ de Jackson depuis que les Blue Jays en ont fait l'acquisition. La formation torontoise a mis la main sur le partant droitier un peu plus tôt ce mois-ci.

Le receveur Luke Maile s’est amené au monticule en neuvième manche pour mettre un terme au match. Il a retiré deux frappeurs au bâton sans accorder de points, une prestation qui a tout de même mis un sourire sur le visage des partisans toujours présents aux Rogers Centre.

Lourdes Gurriel fils a cogné un circuit contre Quantrill en deuxième manche et Justin Smoak a par la suite envoyé une claque par-dessus la clôture pour deux points en quatrième manche.