Hamilton en pole à Monaco, Stroll encore éliminé en Q1

Par grand beau temps, et plus de 40 degrés au niveau du bitume, Lewis Hamilton a réussi à devancer son coéquipier Valtteri Bottas dans son dernier tour lancé, et il a obtenu la pole position, si importante à Monte-Carlo. Son chrono: 1 min 10 s 166/1000 au terme d'un tour qui n'a pas été parfait.

« Quel moment incroyable, a réagi Hamilton. Valtteri a été super rapide tout le week-end. Alors, je suis aux anges.

« Faire un tour parfait ici, c'est très dur, a-t-il rappelé. Les gens ne le réalisent pas, mais il faut se battre avec la voiture. J'ai glissé au virage de la Rascasse, mais j'ai pu aller chercher la pole. Je n'en reviens pas. »

Bottas partira de la première ligne, il a assuré le doublé en qualif à Mercedes-Benz.

Max Verstappen (Red Bull) a réussi à terminer au troisième rang devant Sebastian Vettel (Ferrari) qui a fait une erreur au virage no 12 (sortie de la piscine), et a touché les rails.

Le pilote québécois s'est approché à 1,4 seconde du temps de référence, celui de Sebastian Vettel (Ferari), mais ça n'a pas été suffisant. Il a terminé la portion de 18 minutes à la 18e place, avec un chrono de 1 min 12 s 846/1000.

Chez Ferrari, grosse bourde des stratèges.

Charles Leclerc, le plus rapide des derniers essais libres, samedi matin, a été ramené au garage après un passage à la pesée obligatoire, pensant qu'il avait un chrono suffisant pour passer en Q2. Erreur.

Le Monégasque a été éliminé, n'obtenant que le 16e temps, car la piste s'est améliorée dans les dernières minutes de la séance.

La preuve: son coéquipier Sebastian Vettel a réalisé le meilleur temps de Q1 au drapeau à damier, après avoir touché le rail quelques minutes plus tôt.

Au fond du garage, le pilote monégasque était en colère, et a demandé des explications à son ingénieur Jock Clear, qui n'a pu que lui taper sur l'épaule. Ferrari aura des excuses à présenter à Leclerc.

« On avait le temps de sortir, a dit Leclerc, désabusé, à Sky Sports. Je ne comprends pas. En course, je vais devoir prendre beaucoup de risque, quitte à aller jusqu'à l'accident. J'ai une chance s'il pleut, ce sera alors un jeu de loterie. »

La météo locale annonce en effet un risque de pluie (60%) pendant le Grand Prix, après deux jours de travail par grand beau temps.

Plus de détails à venir.