Les Blue Jays s’inclinent encore une fois au Rogers Centre

Hunter Renfroe a brisé l'égalité grâce à un circuit de trois points en huitième manche et les Padres de San Diego ont signé une quatrième victoire d'affilée en battant les Blue Jays 6-3, vendredi soir, à Toronto.

Renfroe a catapulté une balle rapide du releveur Daniel Hudson pour son 12e circuit de la campagne. Hudson (3-2) a eu une occasion de mettre fin à la manche, mais il a effectué un mauvais lancer au deuxième coussin, ratant une tentative de double jeu. Avec des coureurs aux extrémités, Renfroe l'a fait payer pour son erreur.

Les Blue Jays (20-31) ont perdu 9 de leurs 11 dernières rencontres au Rogers Centre et 17 de leurs 23 derniers matchs.

Les lanceurs ont donné le ton en début de rencontre. Le partant des Blue Jays, Trent Thornton, a obtenu cinq retraits sur des prises lors des deux premières manches. Son vis-à-vis chez les Padres, Joey Lucchesi, a retiré au bâton 8 des 10 premiers adversaires auxquels il a fait face.

Les Padres ont donné à Lucchesi une avance de deux points en troisième manche. Austin Hedges a claqué une longue balle en solo et Eric Hosmer a poussé Franmil Reyes au marbre à la suite d'un simple.

En cinquième manche, Greg Garcia a également réussi un coup de quatre buts en solo, mais les Blue Jays ont répliqué. Freddy Galvis a frappé un circuit de deux points et Lourdes Gurriel fils a suivi avec une claque en solo pour créer l'égalité.

Thornton a retiré 10 frappeurs sur des prises, un sommet dans sa carrière, en six manches. Il a accordé trois points, quatre coups sûrs et trois buts sur balles.

Lucchesi a conclu la partie avec 11 retraits au bâton en 6 manches et 2 tiers de travail. Il a permis trois points, trois coups sûrs et un but sur balles.

Matt Wisler (2-1) a hérité de la victoire après avoir obtenu le dernier retrait de la septième manche. Craig Stammen a atteint Justin Smoak en neuvième manche avant de récolter un deuxième sauvetage cette saison.