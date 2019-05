L’Impact s’incline devant la force de frappe du LAFC

Carlos Vela a inscrit son 15e filet de la saison et le Los Angeles FC n'a fait qu'une bouchée de l'Impact de Montréal, l'emportant 4-2, vendredi soir, en Californie.

Christian Ramirez a lancé le bal offensif du Los Angeles FC (LAFC) dès la septième minute de jeu grâce à une bourde d'Evan Bush, tandis que Vela a inscrit son 15e but à son 15e match. Latif Blessing et Tristan Blackmon, avec leur premier but respectivement cette saison, ont complété la marque.

À sa dernière rencontre à l'extérieur du stade Saputo avant la fin de juin, l'Impact n'a pas été en mesure de limiter les dégâts face au LAFC.

L'Impact a profité de la malchance d'Eddie Segura pour s'inscrire à la marque à la 70e minute. En complétant un bel effort individuel en zone adverse, Maxi Urruti a dirigé une par une frappe vers le filet adverse. Le ballon a par la suite accidentellement touché Segura avant de traverser la ligne des buts.

Saphir Taïder a par la suite bénéficié d'une faute commise sur Anthony Jackson-Hamel pour réduire l'écart à deux buts, sur un tir de pénalité.

Shamit Shome tente de mettre le pied sur un ballon devant le gardien Tyler MIller. Photo : Associated Press / Ringo H.W. Chiu

Pour les hommes de Rémi Garde, il s'agit d'un troisième match d’affilée sans victoire, après une défaite à Cincinnati et un verdict nul de 0-0 face au Revolution de la Nouvelle-Angleterre.

La formation montréalaise a perdu les services d’Orji Okwonkwo en cours de route. L'attaquant nigérian a quitté le terrain sur une civière à la 41e minute après s'être apparemment blessé à la jambe gauche.

L'Impact devait déjà se débrouiller sans le milieu de terrain Samuel Piette, qui a été suspendu après avoir écopé d'un carton jaune, samedi dernier, contre le Revolution de la Nouvelle-Angleterre. Cette absence a mis fin à une séquence de 51 départs d’affilée.

Les hommes de Rémi Garde ont eu droit à une bonne leçon face à la formation de Los Angeles, qui occupe le 1er rang de l'Association de l'Ouest.

Après un début de rencontre en dents de scie, l'Impact a concrétisé le pire scénario imaginable. Bush tardait à récupérer le ballon lorsque Ramirez s'est amené devant lui. En envoyant directement son dégagement sur le joueur adverse, le gardien montréalais a précipité le ballon directement dans le filet.

Ignacio Piatti a raté une chance en or de répliquer, ratant le coin supérieur droit de peu à la 12e minute, alors qu'il était complètement seul au deuxième poteau.

À la 27e minute, Vela s'est moqué de la défense du Bleu-blanc-noir et a battu de vitesse Zakaria Diallo et de Jukka Raitala pour s'amener fin seul devant Bush et doubler l'avance des siens.

Le LAFC a profité de son élan pour retraiter au vestiaire avec une avance de 3-0. Blackmon a enfoncé le dernier clou dans la tombe de l'Impact en redirigeant une frappe avec la tête.

La troupe montréalaise rentrera à la maison avec un dossier de 4-5-2 sur les pelouses adverses.